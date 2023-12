VIDEO Milanović u Bedekovčini: 'EU novac treba iskoristiti, ali Hrvatskoj ništa nije poklonjeno'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u ponedjeljak na svečanoj sjednici Općinskog vijeća organiziranoj povodom Dana općine Bedekovčina i Župe sv. Barbare s koje je poručio da europski novac treba iskoristiti, ali da Hrvatskoj ništa nije poklonjeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Predsjednik Republike sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina | Video: Josip Regovic/PIXSELL/24SATA

Predsjednik je istaknuo da smo u Europu ušli relativno kasno, da je riječ o organizaciji koja ima svoje teškoće i proturječja, ali da je 'dobro što je Hrvatska unutra'.

- Treba biti lojalan i konstruktivan, ali se ne zanositi velikim idejama i fantazijama da je to nešto što će trajati vječno. Možda i hoće, ali polazim iz perspektive da je ovo naša baza, naša domovina Hrvatska, ovo je vaš kraj, vaš zavičaj i sve ono iznad toga u našim očima postoji radi zaštite ovoga ovdje i našeg interesa - kazao je Milanović.

Naglasio je da je hrvatski interes da se iskoristi što više europskog novca, dodajući kako se ulaže u infrastrukturu, u domove i sportske objekte, što bi bilo mnogo teže bez sredstava koja nam stoje na raspolaganju.

- Zato odajem priznanje svakoj lokalnoj upravi i samoupravi koja u tom naporu izvuče što je moguće više, znači do zadnjeg eura. To je, naravno, ideal i to je nemoguće, ali tome treba stremiti i to neće trajati vječno - istaknuo je predsjednik.

Dodao je da je za Zagorje od velikog značaja cesta od Zaboka do Komina te naglasio da se nada da će to naporima centralne državne vlasti biti privedeno kraju.

- To očito iz Europskih fondova neće ići i sva ogromna infrastruktura u Hrvatskoj, ono što čini razliku i što zemlji omogućava da u djelatnosti koja je stjecajem okolnosti postala primarna, a to je turizam, to nije idealno, ali je tako, da je svaka krupna infrastruktura, osim Pelješkog mosta, izgrađena našim novcem - rekao je Milanović.

Poručio je kako mu je želja da se općina Bedekovčina razvija održivo, a to, dodao je, ne znači promjenu modela ekonomije preko noći.

- Treba biti razuman i shvatiti da neke promjene jesu tu, da neke poteškoće s klimom postoje i da se ne treba ponašati onako kako smo se ponašali ili kako se nismo ponašali mi ili naši preci prije trideset i pedeset godina i sve će biti dobro. Ali mjesta panici nema - kazao je Milanović.

Potpredsjednik SDP-a i saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je da su europska sredstva u posljednje dvije do tri godine najveća sredstva koja je Hrvatska ikada imala na raspolaganju.

- Ali moramo biti svjesni da za par godina neće biti toliko sredstava i da treba vrlo mudro i pametno ulagati jer će uvijek ostati jako veliki trošak održavanja, o tome treba razmišljati, ne uvijek ići grlom u jagode, nego vidjeti na koji način možemo najbolje iskoristiti - poručio je Hajdaš Dončić.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar istaknuo je da je vidljivo da je lani i ove godine na području općine Bedekovčina realiziran ili je u realizaciji niz projekata, među kojima su i Bedekovčanska jezera, jedan od strateških projekata uvrštenih i u Razvojni sporazum Sjever.

Osvrnuo se i na školstvo, spomenuvši program NPOO-a Vlade RH vezan uz jednosmjensku nastavu.

- U toj niši povlačenja sredstava iz EU fondova mi smo i školu u Brestovcu Orehovečkom, školu u Bedekovčini i onu u Poznanovcu stavili u projekte koje ćemo prijaviti za adaptaciju, odnosno dogradnju, kako bismo mogli ući u jednosmjensku nastavu - kazao je Kolar.

Napomenuo je i da Osnovna škola u Bedekovčini ima gotovu građevinsku dozvolu za izgradnju novog dijela zgrade u kojem se namjerava otvoriti Centar izvrsnosti za poljoprivredu i graditeljstvo.

Općinski načelnik Darko Ban istaknuo je kako su temeljne smjernice rada Općine briga o djeci i mladima, obrazovanje, socijalna osjetljivost, poticanje razvoja poduzetništva i turističkih potencijala.

- U ovoj godini odobreno je više od 5 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekte na području općine Bedekovčina, što je dokaz naše predanosti radu za razvoj Općine - rekao je načelnik Ban.