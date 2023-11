Milanović o Anušiću: Odgovorna dužnost. Nadam se dobroj suradnji i želim mu sve najbolje

Želim svu sreću, znanje i umijeće hrvatskoj izvršnoj vlasti i ovdje prisutnom ministru u opremanju Hrvatske vojske, u završetku projekata u koje smo krenuli prije puno godina. To mislim prije svega na neke stvari vezane uz Hrvatsku ratnu mornaricu i Obalnu stražu, to će biti jako teško“, izjavio je predsjednik Republike Zoran Milanović na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ gdje je sudjelovao na promociji novih časnica i časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i dodjeli prvih časničkih činova zdravstvene službe, stoji u priopćenju iz Ureda predsjednika.

Govoreći o opremanju Hrvatske vojske, predsjednik Milanović je dodao:

- Oružje kojeg mi, nažalost, u manjoj mjeri ili uopće ne proizvodimo - osim nekih časnih iznimaka - je toliko skupo da danas u stvari uopće nema smisla govoriti o tome koliko se izdvaja, nego što za to dobivaš, koliko se od toga možeš obraniti i koliko možeš doprinijeti. Tu su rezultati porazni ne samo za Hrvatsku nego za sve. Oružje se prodaje, preprodaje i kreira u posebnim uvjetima - to je svijet u kojem živimo.

U svom je govoru predsjednik Milanović uputio poseban pozdrav i čestitku na preuzimanju dužnosti novom potpredsjedniku Vlade i ministru obrane Ivanu Anušiću.

- To je odgovorna dužnost i u puno rutinskijim vremenima, a u današnjim posebno. Ovo je odgovorno ministarsko mjesto i želim vam sve najbolje. Nadam se dobroj suradnji - rekao je Milanović.

Novim časnicama i časnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske zaželio je uspješnu i sretnu karijeru i da u vojsci ostanu što duže.

- Odabrali ste dobro, ali ja sam subjektivan, ja sam hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik i za mene je svatko tko je odabrao ovaj poziv dobro odabrao. Prvo čestitam na onome što ste učinili do sada, na školama i fakultetima koje ste završili jer to su teške škole koje traže kompletnog čovjeka i osobu. To je težak rad, a on je nadopunjen i okrunjen ovime što ste postigli sada. Dobro došli u Hrvatsku vojsku! - poručio je predsjednik Milanović.

Predsjednik Republike je u svom govoru komentirao i situaciju u svijetu.

- Živimo u vremenima koja su izazovna i teška. Živimo u svijetu koji se mijenja i na neki način raspada - rekao je predsjednik Milanović te dodao kako se tom novom svijetu moramo prilagoditi i kao saveznici i kao nacionalna država hrvatskog naroda.

- Visoke cijene oružja dovode nas u poziciju da smo ovisni o savezu u kojem živimo, radimo, razvijamo se i surađujemo s njim. To je savez u koji moraš imati povjerenje i na koji se moraš osloniti, ali isto tako biti svjestan da je do ove zemlje, Hrvatske, stalo jedino nama i da jedino mi imamo i moramo imati u svakom času pred očima njezin boljitak - zaključio je predsjednik Milanović.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti Odluku o dodjeli čina natporučnika i poručnika zdravstvene službe Oružanih snaga Republike Hrvatske polaznicima 15. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe zdravstvene službe. Uz predsjednika Milanovića pri uručenju činova bili su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admiral Robert Hranj i zapovjednik HVU „Dr. Franjo Tuđman“ general-bojnik Slaven Zdilar.

Čin natporučnice/ natporučnika zdravstvene službe Oružanih snaga Republike Hrvatske dodijeljen je za sedam kandidata za časnike (doktor medicine) i to: Marina Baran, Vesna Jakus, Dragan Pervan, Filip Relković, Ana Stanković, Lana Sučec i Lena Šimić. Čin poručnice/poručnika zdravstvene službe Oružanih snaga Republike Hrvatske za tri kandidata za časnike (doktor dentalne medicine, magistra sestrinstva i prvostupnica bacc. sestrinstva): Ivan Bek, Nikolina Koceić i Bernarda Pejić.

Uz predsjednika Milanovića na svečanosti u Hrvatskom vojnom učilištu bili su savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, pročelnik Vojnog ureda Predsjednika Republike brigadir Ivica Kranjčević i pobočnik Predsjednika Republike brigadir Vlado Čulina.