VIDEO Milijuni ljudi u Sjevernoj Americi čekaju pomrčinu Sunca

Milijuni ljudi diljem gusto naseljenog dijela Sjeverne Amerike u ponedjeljak će svjedočiti potpunoj pomrčini Sunca. Nebeski spektakl trebao bi trajati do četiri minute, a moći će se vidjeti, ako vremenski uvjeti dopuste, duž linije koja počinje u Meksiku i zatim prolazi kroz Sjedinjene Države i Kanadu. Ljubitelji pomrčine okupljaju se na mjestima duž "zone totaliteta". Potpuna pomrčina dogodit će se u 13.30 sati, odnosno 20.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Pokretanje videa... 03:13 Posjetitelji su došli u Teksas kako bi vidjeli pomrčinu Sunca | Video: 24sata/REUTERS

- Oni koji prvi put promatraju potpunu pomrčinu bit će zapanjeni prizorom. Bit će to vrhunac životnog iskustva - kazao je Michael Zeiler, veteran lovac na pomrčine iz Novog Meksika koji je već svjedočio 11 potpunih pomrčina diljem svijeta. Unatoč sumornim prognozama koje predviđaju oluje i oblačnost koja bi mogla ograničiti vidljivost, mnogi entuzijasti su i dalje spremni svjedočiti rijetkom spektaklu.

Foto: Christian Monterrosa

S do 4 minute i 28 sekundi, ova će pomrčina Sunca trajati dulje od potpune pomrčine koja je zahvatila dijelove Sjedinjenih Država 2017., a koja je trajala do 2 minute i 42 sekunde. Prema NASA-i, potpuna pomrčina može trajati od 10 sekundi do oko 7 minuta.

Foto: Henry Romero

Među gradovima u zoni totaliteta su: Mazatlan u Meksiku; San Antonio, Austin i Dallas u Teksasu; Indianapolis u Indiani; Cleveland u Ohiju; Erie u Pensilvaniji; Niagara Falls u New Yorku, i Niagara Falls u Ontariju, mjesto poznatog vodopada, i Montreal u Quebecu. Djelomična pomrčina bit će vidljiva u Sjevernoj Americi izvan zone totaliteta. Otprilike 32 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama živi unutar te zone, a savezni dužnosnici predviđaju da će još nekoliko milijuna ljudi otputovati tamo.

Foto: Florion Goga

Stručnjaci su savjetovali promatračima pomrčine da koriste zaštitne solarne naočale kako bi spriječili oštećenje oka od gledanja u Sunce golim okom. Fotografi diljem zemlje već su se postrojili kako bi zauzeli najbolje pozicije za snimanje pomrčine Sunca. Prema riječima astrofotografa Stana Honde, bilo tko može uhvatiti fotografije pomrčine uz pomoć stabilnog stativa i daljinskog okidača za kameru.