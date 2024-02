VIDEO Mladići uništavali Cecine plakate po Zagrebu. Oglasila se i ona: 'Hrvati me obožavaju!'

ZAGREB - Srpska pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, inače udovica ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, sredinom ožujka ima koncert u Mariboru, a brojni plakati su polijepljeni i po Zagrebu. To je razljutilo građane pa je nekolicina uništila plakate po Laništu i Dubravi. Trojica mladića su i snimljena u tom činu. - Hrvati me obožavaju, glazba ne zna za politiku i granice. Ne dotiču me ekstremne manjine, a ponajmanje Albanci iz Hrvatske - oglasila se i Ceca.