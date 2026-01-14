GLAZBENA DIPLOMACIJA
VIDEO Mogli bi Zoki i Plenki ovako. Japanski i korejski lideri bubnjali u ritmu K-popa
Nadrealni bubnjarski politički duet uzburkao je internet i skrenuo pozornost na diplomatske odnose između Japana i Južne Koreje. Odjeveni u usklađene plave jakne, južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung i japanska premijerka Sanae Takaichi u utorak su svirali bubnjeve uz ritmove K-pop hitova — uključujući Dynamite grupe BTS i Golden iz popularnog filma KPop Demon Hunters. Nastup, koji je bio svojevrsni omaž Takaichinoj prošlosti bubnjarice u heavy metal bendu, zaokružio je Leejev službeni posjet Japanu ovoga tjedna