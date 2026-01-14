VIDEO Mogli bi Zoki i Plenki ovako. Japanski i korejski lideri bubnjali u ritmu K-popa

BRANI MU NASTUP U PULI

VIDEO Ako ne znaš što je bilo. Evo kako je Peđa Grbin pjevao Čavoglave, a Thompsonu brani Nakon Thompsonovih koncerata u Poreču, Peđa Grbin jučer je rekao kako mu neće dati dozvolu za Arenu u Puli, ali ni ostale prostore u gradu. - Ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, mogao nastupati u Puli- rekao je Grbin. Bivši šef SDP-a pak ostao je upamćen po snimci iz 2014. kad je za šanskom pulskog kluba pjevao upravo Thompsonove 'Čavoglave'. Nakon toga je rekao da je to bilo pogrešno i da je bio 'pijana budala'.

