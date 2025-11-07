Obavijesti

PJEVALI, VRIJEĐALI, PLJUVALI...

VIDEO Moment kad maskirani tipovi stižu pred Srpski centar u Zagrebu: Ulice bile pune policije

Skupina maskiranih muškaraca, njih više od 50, okupila se u petak navečer ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se održava program manifestacije Dani srpske kulture. Dočekala ih je interventna policija. Maskirani muškarci pjevali su "Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", "Zovi, samo zovi" čuli su se i povici ZDS, Index javlja kako je jedan huligan pljunuo njihovu reporterku. Čule su se i psovke, neugodni povici... Ali huligani su se ubrzo udaljili s lokacije...

Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca 01:27
Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca | Video: 24sata/pixsell
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotni grafiti u Splitu. Vojska Slovenije opet će čuvati granicu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Grafiti s porukama mržnje prema Srbima osvanuli u Splitu uoči prosvjeda Torcide i dijela braniteljskih usluga. Oglasio se Plenković. Dvojicu Zagrepčana kod Graza napali poljski huligani. U Vukovaru pokopan hrvatski heroj Zorislav Gašpar. Tokar prijetio Plenkoviću. Slovenija šalje vojsku na granice. Slavni astronaut stiže u Hrvatsku. Dalić aktivirao pretpozive Oršiću i Petru Musi, otpali Ante Budimir i Mateo Kovačić. Dinamo trese kriza, svi se pitaju zašto Zvonimir Boban šuti...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotni grafiti u Splitu. Vojska Slovenije opet će čuvati granicu 03:57
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotni grafiti u Splitu. Vojska Slovenije opet će čuvati granicu | Video: 24sata/Video
VIDEO Posjetitelje oduševio Veliki egipatski muzej u Kairu: 'Nadmašuje sva očekivanja'

KAIRO - Veliki egipatski muzej službeno je otvoren 1. studenog, u čak 7500 četvornih metara izloženo je više od 5000 artefakata iz poznate Tutankamonove grobnice. Muzej nadmašuje sva očekivanja, ovo je čudo što ste izgradili - rekao je posjetitelj iz Grčke.

Posjetitelje je oduševio novi Veliki egipatski muzej u Kairu: 'Nadmašuje sva očekivanja' 01:29
Posjetitelje je oduševio novi Veliki egipatski muzej u Kairu: 'Nadmašuje sva očekivanja' | Video: 24sata/Reuters
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Vukovar se oprostio od heroja Jeana-Michela Nicoliera — tisuće ljudi ispratile su ga na vječni počinak. U Splitu trojica muškaraca završila u pritvoru nakon što su sudionike manifestacije tjerali kroz kordon koji je vikao „Za dom spremni“. U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog požara u domu za starije. U zaleđu Šibenika uhićen ratni zločinac – dok je brao masline. Bivši ministar Beroš vratio se u operacijsku salu – ali samo kao asistent...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tisuće ispratile Nicoliera, Beroš se vratio u operacijsku salu... | Video: 24sata/Video
VIDEO Kod Paromlina su se zapalile električne instalacije

Kod Paromlina u Zagrebu više vatrogasnih vozila sudjelovalo je u akciji gašenja u četvrtak. Došlo je do pucanja kabla - zapalile su se električne instalacije, potvrdio nam je Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Zagreb.

Požar u Zagrebu 02:28
Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Huligani u Splitu tjerali i heroja Vukovara. Htio je zaštititi djecu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Stravičan požar u Domu za umirovljenike u Tuzli uzeo 12 života. Huligani u Splitu tjerali su čovjeka koji je 1991. branio Vukovar. Majka Jean-Michela Nicoliera Lyliane Fournier demantirala da na sutrašnjem pogrebu svog sina ne želi zastave. Izgorjelo skladište guma u Svetoj Nedelji. Socijalst Zohran Mamdami prvi musliman na čelu New Yorka. Hrabre braniteljice predvoti će kolonu sjećanja ove godine. Odgodili digitalnu naplatu cestarinka, ipak od 2027.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Huligani u Splitu tjerali i heroja Vukovara. Htio je zaštititi djecu 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Huligani u Splitu tjerali i heroja Vukovara. Htio je zaštititi djecu | Video: 24sata/Video

