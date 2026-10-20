VIDEO Možemovka poručila u ZG skupštini: 'Naslijeđenu kuću u Sesvetu iznajmite Romima'

Videozapis sa sjednice zagrebačke Gradske skupštine proširio se društvenim mrežama nakon rasprave o povećanju poreza na nekretnine. Zastupnica Možemo Marta Kiš odgovorila je na kritike oporbe prijedlogom da vlasnici naslijeđenih kuća u Sesvetama nekretnine povoljno iznajme romskim obiteljima. Njezin istup izazvao je reakcije, osobito među nezadovoljnim Sesvećanima.

Raspravu je otvorila Dragana Turkalj iz stranke Drito, upozorivši da gradska vlast istom poreznom stopom tretira nekretnine u središtu Zagreba i naslijeđene kuće u Sesvetskom prigorju. U pojedinim ulicama, rekla je, još nema kanalizacije ni vodovoda, a grad uvodi najviši mogući porez.

- Jednako se tretiraju nekretnine u centru grada i naslijeđena djedovina negdje u Sesvetskom prigorju, gdje ulice u 21. stoljeću nemaju ni kanalizaciju ni vodovod. Svima se uvodi isti porez, i to najviši mogući, rekla je Dragana Turkalj.

Kiš je odgovorila prijedlogom o iznajmljivanju kuća, ali nije obrazložila zašto bi se nekretnine različite vrijednosti i na različitim lokacijama trebale oporezivati jednakom stopom. Pritom je pogrešno sklonila naziv Sesvete.

- Ja stvarno ne vidim zašto mali građanin koji je naslijedio kuću u Sesvetu ne bi tu kuću u Sesvetu dao, primjerice, obitelji Roma po nekoj povoljnijoj cijeni, rekla je Marta Kiš.

Na društvenim mrežama neki su komentatori poručili da bi zastupnica trebala početi od vlastite nekretnine, dok su drugi kritizirali njezin nastup. "Daj ti svoju", poručio joj je jedan.

Marija Selak Raspudić objavila je video na Facebooku i prozvala prijedlog, ustvrdivši da bi umjesto uvođenja osnovne infrastrukture u naselja gradska vlast predlagala useljenje Roma u kuće bez nje.

- Zastupnica Marta Kiš vrlo rijetko govori u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Ali zato kad progovori, sve nas ostavi bez teksta, napisao je nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža u ironičnom komentaru na društvenim mrežama.

Prema evidenciji zastupničkih aktivnosti, Kiš je bila nazočna na 14 sjednica Gradske skupštine. Tijekom njih postavila je tri pitanja i prijedloga, sudjelovala u raspravi pet puta te imala deset replika i četiri neslaganja s replikom. Evidencija bilježi i jednu povredu Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda.

*uz korištenje AI-ja