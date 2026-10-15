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SJEDNICA KREĆE U 14 SATI

Povećanje poreza na nekretnine u Zagrebu u petak na Skupštini

Piše HINA,
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Povećanje poreza na nekretnine u Zagrebu u petak na Skupštini
Zagreb: Tomašević obišao radove na izgradnji zgrade za socijalni i priuštivi najam u Podbrežju | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Četrnaesta sjednica zagrebačke Gradske skupštine, koja je počela u četvrtak ujutro, prekinula je zasjedanje u 20,30 sati a nastavak sjednice je zakazan za petak u 14 sati

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je, uz kritiku oporbe, prihvatila polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Zagreba, sjednica se nastavlja u petak u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti i prijedlog gradonačelnika Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine.

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić istaknuo je da polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna pokazuje financijsku stabilnost grada.

U tom je razdoblju ostvareno 1,34 milijarde eura prihoda i 1,23 milijarde eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni višak iznosi 163 milijuna eura, naveo je.

Mišić: SDP nije zadovoljan ulaganjima u objekte društvene namjene

Mišić je međutim i upozorio da SDP kao koalicijski partner nije zadovoljan ulaganjima u kapitalne objekte društvene namjene - škole, vrtiće, zdravstvene ustanove, sportske objekte i ustanove kulture, jer su u prvih šest mjeseci realizirana u iznosu od 97 milijuna eura od ukupno planiranih 324 milijuna eura.

U SDP-u su, kaže, nezadovoljni i realizacijom planova po gradskim četvrtima, za koje je od planiranih nešto manje od 50 milijuna eura realizirano manje od sedam milijuna eura. 

I oporbeni gradski zastupnici kritizirali su realizaciju kapitalnih projekata za koje su ustvrdili da iznose samo četvrtinu planiranih sredstava. 

Potpredsjednik Gradske skupštine HDZ-ov Mislav Herman (Klub HDZ-DP-HSU) je rekao da su kapitalna ulaganja u prvih šest mjeseci izvršena s 27 posto, a ulaganja u gradske četvrti s 13,7 posto, iako je Grad, kako je naveo, ostvario 87 milijuna eura više prihoda nego lani.

Gradska zastupnica iz Kluba Zagrepčanke Dina Dogan je upozorila i na obveznicu Zagrebačkog holdinga od 305 milijuna eura, za koju, kako je navela, u cijelosti jamči Grad, a koja dospijeva 2028., rekavši da ni u jednom financijskom izvještaju nema plana njezina refinanciranja.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je zastupniku Josipu Periši iz Kluba Drito odgovorio da se govori o katastrofalnoj realizaciji, a sedam puta je veća realizacija, a ne planiranje, kapitalnih ulaganja korigirana za inflaciju u zadnjih pet godina.

Na tvrdnju zastupnika da bi trebalo gledati trogodišnje, Tomašević kaže da ako gledaju petogodišnje, onda se je realizacija kapitalnih investicija u Zagrebu povećala sedam puta kada se umanji za inflaciju, a s inflacijom bi onda bilo osam puta.

U petak  o povećanju poreza na nekretnine

"Je li to loš rezultat, je li to stvarno loš rezultat? Je li mi u ovom šestomjesečnom izvješću imamo pad realizacije u odnosu na prošlu godinu", upitao je Tomašević te poručio da imaju trend rasta realizacije kapitalnih ulaganja u zadnjih četiri godine.

"Nemamo pad, imamo znači rast od 30 posto. Znači, sigurno će ove godine biti realizacija kapitalnih ulaganja još bolja nego prošle, a prošle je bila još bolja nego pretprošle. I to je ono što se događa u Zagrebu, i to svi građani vide", poručio je gradonačelnik Tomašević.  

Na sjednici su prihvaćena i integrirano polugodišnje izvješće Uprave Zagrebačkog holdinga, te polugodišnja poslovna izvješća uprava ZET-a, Zagrebačkog velesajma i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom. 

Četrnaesta sjednica zagrebačke Gradske skupštine, koja je počela u četvrtak ujutro, prekinula je zasjedanje u 20,30 sati a nastavak sjednice je zakazan za petak u 14 sati, kada će na dnevnom redu, između ostaloga, biti i prijedlog gradonačelnika Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine s pet eura na maksimalnih osam eura po četvornom metru godišnje, što je već u četvrtak izazvalo veliko protivljenje oporbe.

Naime, oporbeni klubovi HDZ-DP-HSU, Drito i Zagrepčanke već su kod utvrđivanja dnevnog reda zatražili da se ta točka makne iz dnevnog reda sjednice, ali su ih u toj namjeri nadglasali zastupnici iz redova vladajuće većine - klubova Možemo! i SDP-a. 

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