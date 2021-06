Nepoznati muškarac došao je pred haški sud uoči izricanja presude Ratku Mladiću gdje mu je transparentom s natpisom 'Ovo je sud nepravde' dao podršku, piše Klix.ba.

Time je provocirao sve žrtve ratnog zločinca Mladića, bivšeg ratnog zapovjednika vojske bosanskih Srba koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Na provokaciju su reagirali okupljeni aktivisti i obitelji žrtvava iz Bosne i Hercegovine ispred suda.

- Jel ti to mene diraš? Jeste vidjeli ovo? - odgovorio je nepoznati muškarac dok mu je Nikola Aličković iz pokreta 'AntiDejton' pokušao oteti transparent i natjerati ga da ode. Satko Mujagić, bivši logoraš, pokušao mu je objasniti da tim transparentom provocira žrtve.

Ispred suda skupili su se aktivisti, a jedna je od njih komentirala da je muškarac s transparentom neprijatelj svom narodu te da je takav čovjek zapravo nečovjek koji brani ratnog zločinca te da ga treba osuditi zajedno s njim.

- To su trovači svog naroda koji ne dozvoljavaju da njihov narod ozdravi, da jednom prihvate istinu, da dođe do zadovoljstva i za žrtve i za njih same. Netko je činio u njegovo ime zločin, trebaju ga svi osuditi - objasila je.