VIDEO Na Dolcu se topi guma od asfalta: 'Kao da sam zakoračio na žele, nisam mogao vjerovati'

Zadnjih par dana je iznimno vruće, a u petak je temperatura zraka dosegla čak 36.5 stupnja Celzijusa pa se zbog visokih temperatura i sunce topila i guma s asfalta na zagrebačkom Dolcu.

- Jučer oko 16 sati sam prošao Dolcem. Zakoračio sam i osjetio pod tenisicom nešto želeasto, a kad sam spustio pogled vidio sam kako je ostao moj otisak u toj crnoj traci koja ide kroz sredinu Dolca - ispričao nam je čitatelj koji je taj dan ranije čitao kako se u Britaniji tope ceste.

- To je tako svake godine pri visokim temperaturama, nije to ništa čudno, to je sloj gume koja postane rastezljiva, kao žvakaća- rekao nam je posjetitelj Dolca.

Danas je za gotovo cijelu Hrvatsku upaljen meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura.

DHMZ je za danas upalio crveni alarm za tri regije: riječku, karlovačku i zagrebačku regiju. Vrhunac toplinskog vala je, a opasnost će biti i na području Splita te u kopnenim područjima Zagreba i Karlovca.

Visoke temperature od 40 stupnjeva mogle bi se doseći i u Rijeci, Đakovu, Gradištu, Našicama, Slavonskom Brodu, Vinkovcima i Kninu.

Prema večeri raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, najprije u Međimurju i Hrvatskom zagorju, a u noći na nedjelju može ih biti i drugdje u sjevernim kopnenim krajevima.

