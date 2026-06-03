DHMZ UPOZORAVA
VIDEO Na nebu iznad Zagreba snimio dugu prije svitanja: Prizor je zapravo uvod u kaos
Naš čitatelj snimio je jutros, tik prije izlaska sunca, fascinantan prizor duge na tmurnom i još mračnom nebu koji ostavlja bez daha. No, DHMZ je već izdao posebno upozorenje zbog mogućih poplava i grmljavinskih nevremena koja prijete dijelu zemlje u idućim satima. Meteorolozi savjetuju građanima pojačan oprez jer bi se mirno, ali oblačno jutro ubrzo moglo pretvoriti u opasno nevrijeme popraćeno obilnim oborinama.