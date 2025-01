VIDEO Najpoznatije banjalučke četvorke proslavile 1. rođendan

Marko, Luka, Matej i Jovan Petrović, četvorke iz Banja Luke koji su prošle godine svojim rođenjem osvojili srca ljudi iz regije proslavili su prvi rođendan ali i krštenje. U krugu obitelji i prijatelja dječaci su ugasili prvu svjećicu na torti uz pomoć starijeg brata Konstantina, roditelji su u njihovu čast organizirali veselu proslavu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Četvorke iz Banje Luke proslavile prvi rođendan i krstitke | Video: 24sata/Dejan Rakita/Pixsell

Prije godinu dana posjetili smo obitelj Petrović i njihova četiri smotuljka sreće zbog kojih mami Milani i tati Nemanji smiješak nije silazio s lica. Nagnuti nad krevetić, gledali su ih kao da ne mogu vjerovati da su njihovi i da ih ima toliko.

- Nadali smo se jednoj curici, a dobili smo četiri dječaka. Ipak, presretni smo što je tako ispalo - rekao nam je Nemanja Petrović (29), Banjalučanin koji se u Sloveniju doselio zbog posla, a potom su za njim došli tad još trudna supruga i sinčić Konstantin (6).

Prava mala čuda

Mogućnost rođenja četvorki je vrlo mala: otprilike jedna na 500.000 rođenih, pa i manje. U ovom slučaju riječ je bila o prirodnom začeću, što je još rjeđe.

Četvorke iz Banje Luke proslavile prvi rođendan i krstitke | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Četverostruke trudnoće događaju se u jednom slučaju na pola milijuna, a unutar tih brojeva više od 90 posto ih je rezultat nekog oblika medicinski pomognute oplodnje. Zato su četvorke začete prirodnim putem istinski kuriozitet, što nam je potvrdio i predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice, prof. dr. Krunoslav Kuna.

Četvorke iz Banje Luke proslavile prvi rođendan i krstitke | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

On se u svojoj karijeri i bolnici u kojoj radi još nije susreo s takvim slučajem, a generalno kaže da je riječ o rizičnim trudnoćama za koje praktički ne postoji mogućnost da dođu do punog termina od 40 tjedana. Trojke se, kaže prof. dr. Kuna, rađaju uglavnom između 32. i 35. tjedna, a četvorke i ranije. To znači da je riječ o djeci male porođajne težine i nedovoljno razvijenoj, što automatski donosi veću mogućnost komplikacija nakon porođaja.