VIDEO Namirisali su ih: Otkrili čak 14,5 tona kave u Kaštelima

Splitski policajci, u suradnji s kolegama Zagreba, u utorak su na području Kaštela na temelju naredbe suda obavili pretragu skladišta u kojem je bilo skriveno 14,5 tona kave, a krađa kave bila je ranije prijavljena u Italiji. Nakon što su dobili informacije o prijavi krađe, policajci su pokrenuli istragu tijekom koje su jučer pronašli kavu, ali i četiri muškarca koji su imali namjeru realizirati prodaju kako bi ostvarili protupravnu imovinsku korist.

U Kaštelima pronađeno 14,5 tona ukradene kave | Video: PU splitsko-dalmatinska

Njih su uhitili te proveli istragu nad njima. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su se 68-godišnjak, 47-godišnjak, 38-godišnjak, svi državljani Republike Hrvatske i 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, zajedno dogovorili tijekom ožujka kako će prodati 14,5 tona kave koja se nalazila u skladištu na području Kaštela, za koju su platili cijenu skladištenja.

Utvrđeno je postojanje sumnje da su s trećom osobom dogovorili prodaju kave za oko 239 tisuća eura.

Također, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 47-godišnji državljanin Hrvatske iako je znao da je 14 tona i 671 kilogram kave otuđeno na području Italije, stupio u dogovor vezano uz prodaju te kave te je na opisani način počinio i kazneno djelo Prikrivanje iz članka 244 Kaznenog Zakona Republike Hrvatske.

Uz kaznenu prijavu u srijedu će biti predani pritvorskom nadzorniku, a kava će biti vraćena trgovačkom društvu.

