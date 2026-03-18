Uhićena četvorka je ukradenu kavu iz Italije planirala prodati te su se s trećom osobom dogovorili za cijenu od 239.000 eura. No policija ih je preduhitrila.
VIDEO Namirisali su ih: Otkrili čak 14,5 tona kave u Kaštelima
Splitski policajci, u suradnji s kolegama Zagreba, u utorak su na području Kaštela na temelju naredbe suda obavili pretragu skladišta u kojem je bilo skriveno 14,5 tona kave, a krađa kave bila je ranije prijavljena u Italiji. Nakon što su dobili informacije o prijavi krađe, policajci su pokrenuli istragu tijekom koje su jučer pronašli kavu, ali i četiri muškarca koji su imali namjeru realizirati prodaju kako bi ostvarili protupravnu imovinsku korist.
POGLEDAJTE VIDEO
Pokretanje videa...
Njih su uhitili te proveli istragu nad njima. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su se 68-godišnjak, 47-godišnjak, 38-godišnjak, svi državljani Republike Hrvatske i 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, zajedno dogovorili tijekom ožujka kako će prodati 14,5 tona kave koja se nalazila u skladištu na području Kaštela, za koju su platili cijenu skladištenja.
Utvrđeno je postojanje sumnje da su s trećom osobom dogovorili prodaju kave za oko 239 tisuća eura.
Također, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 47-godišnji državljanin Hrvatske iako je znao da je 14 tona i 671 kilogram kave otuđeno na području Italije, stupio u dogovor vezano uz prodaju te kave te je na opisani način počinio i kazneno djelo Prikrivanje iz članka 244 Kaznenog Zakona Republike Hrvatske.
Uz kaznenu prijavu u srijedu će biti predani pritvorskom nadzorniku, a kava će biti vraćena trgovačkom društvu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+