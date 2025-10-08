VIDEO Nećemo u čvarke: Snimio svinje u moru kod Malog Lošinja

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cijela regija tuguje za Halidom. Vili Beroš ima novi stari posao
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kralj sevdaha i jedna od najvećih legendi glazbe na ovim prostorima, Halid Bešlić umro je u 72. godini. Vili Beroš dobio je novi stari posao. Ne zna se kako je svinjska kuga ušla na Sokolovac. Hrvat uhićen u Tunisu sredinom rujna. Pucao na flotilu?
Video: 24sata/Video
što se to događa?
VIDEO Širi se nova snimka, još jedan u Šibeniku bez gume: 'Je li do droge ili do vulkanizera?'
Što se to događa u Šibeniku, pitaju se mnogi u komentarima ispod nove snimke vozača bez prednje lijeve gume na vozilu. Snimka se brzo proširila, a vozača su 'ulovili' na području Tromilje. Treći je to slučaj u svega nekoliko dana. 'Neki novi Tik Tok izazov?', 'Ovo ljeto organiziramo utrke na felgama', 'Stigle neke nove droge', 'Ili je do droge ili do vulkanizera', dio je komentara ispod objave facebook stranice Prometne zgode i nezgode.
Šibenik i vozači bez kotača
Video: 24sata/Prometne zgode i nezgode
NEOBIČNA SCENA
VIDEO Lisica šetala Velesajmom: 'Iznenadila me njena blizina'
ZAGREB Viđam ih često ovdje, ali moram priznati da me iznenadilo koliko je blizu došla ljudima, kazao nam je čitatelj koji je snimio lisicu na Zagrebačkom Velesajmu. Dodao je da je sjedila pored njega, a onda odjednom više puta promijenila smjer kretanja. Pobjegla je i više je nije vidio
Viđena lisica kod Velesajma u Zagrebu
Video: čitatelj/24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lavina uzela tri života, jedan od stradalih nedavno se vjenčao
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Detalji tragedije u kojoj su poginula tri planinara iz Dalmacije. Ravnatelj uhićen u Slavoniji zbog seksualnog uznemiravanja učenice. Beroš bio na razgovoru za posao. Žalac još ne bi u zatvor. Problemi za DP-ovo pojačanje. Pijana i drogirana bez kotača. Svi detalji sukoba na gastrosceni.
Video: 24sata Video
ORIO IVČIĆEV HIT
VIDEO Pogledajte ludu feštu na vjenčanju igrača Hajduka. Pjevali i plesali ispred crkve
SPLIT - Nogometaš Hajduka Anthony Kalik u ponedjeljak poslijepodne se u splitskoj Župi Presvetog Srca Isusova vjenčao s modnom dizajnericom Ivonom Glavaš. Kumovi, obitelj i najbliži prijatelji ispratili su ih u bračni život, a među njima je bio i Marko Livaja, najveća zvijezda Hajduka, koji je došao sa suprugom Iris Rajčić. Evo kako je izgledalo slavlje kada su mladenci izašli iz crkve. Izmjenjivali su se hitovi od Tomislava Ivčića, Olivera Dragojevića...
Split: Vjenčanje Hajdukovog nogometaša Anthonyja Kalika i Ivone Glavaš
Video: 24sata/pixsell