VIDEO Nesreća u Zagrebu: Jedan ozlijeđeni u sudaru dva automobila i jednog mopeda

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila u podvožnjaku na Slavonskoj aveniji, u smjeru zapada. Kako nam javlja naš čitatelj, na mjesto nesreće stigla je i hitna pomoć.

Pokretanje videa... 00:18 Prometna nesreća | Video: 24sata Video

- Nisam puno toga vidio jer sam samo bio u prolazu i išao u suprotnom smjeru, ali odmah sam vidio da je netko ozlijeđen, a tamo je bila i hitna. Baš grozno, a ljudi i dalje jure, voze kao luđaci, ne razumijem što im je - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke te nam rekli kako su dojavu o nesreći zaprimili u 20:35. U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila i jedan moped. Ozlijeđena je jedna osoba kojoj je liječnička pomoć pružena u KBC Sestre milosrdnice, a u tijeku je i očevid.