Obavijesti

News

Komentari 0
OČEVID U TIJEKU

VIDEO Nesreća u Zagrebu: Jedan ozlijeđeni u sudaru dva automobila i jednog mopeda

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nesreća u Zagrebu: Jedan ozlijeđeni u sudaru dva automobila i jednog mopeda

Odmah sam vidio da je netko ozlijeđen, a ljudi i dalje jure, voze kao luđaci, kaže nam čitatelj

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila u podvožnjaku na Slavonskoj aveniji, u smjeru zapada. Kako nam javlja naš čitatelj, na mjesto nesreće stigla je i hitna pomoć.

Pokretanje videa...

Prometna nesreća 00:18
Prometna nesreća | Video: 24sata Video

- Nisam puno toga vidio jer sam samo bio u prolazu i išao u suprotnom smjeru, ali odmah sam vidio da je netko ozlijeđen, a tamo je bila i hitna. Baš grozno, a ljudi i dalje jure, voze kao luđaci, ne razumijem što im je - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke te nam rekli kako su dojavu o nesreći zaprimili u 20:35. U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila i jedan moped. Ozlijeđena je jedna osoba kojoj je liječnička pomoć pružena u KBC Sestre milosrdnice, a u tijeku je i očevid.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla
VATROGASCI GASE POŽAR

FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla

Uz pomoć viličara pokušava se spasiti preostala vozila koja još nisu u potpunosti zahvaćena vatrom.
Szijjarto ne staje, Plenkovića optužio da laže: 'Žele nas spriječiti da kupujemo od Rusa'
MAĐARI DIŽU NAPETOSTI

Szijjarto ne staje, Plenkovića optužio da laže: 'Žele nas spriječiti da kupujemo od Rusa'

Koliko god hrvatska vlada to negira, činjenica je da sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Tranzitna naknada za pošiljke nafte kroz Hrvatsku znatno je povećana od izbijanja rata, piše Peter Szijjarto
FOTO Izgorjeli skupocjeni auti kraj Požege: Viličarima ih iznosili da spriječe katastrofu
SATIMA GASILI POŽAR

FOTO Izgorjeli skupocjeni auti kraj Požege: Viličarima ih iznosili da spriječe katastrofu

Požar je ugašen, ali su vatrogasci još na terenu, i spremni su za intervenciju u slučaju da ponovo izbije. Neslužbeno doznajemo da je u garaži bilo više automobila i motocikala, a jedan od njih je bio hibrid. Nakon što se stvore uvjeti inspektor zaštite od požara u suradnji s policijom obaviti će očevid koji bi trebao dati odgovor zbog čega je požar izbio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025