VIDEO Nevjerojatni prizori iz Libije. Pješčana oluja obojila je nebo u narančasto. Ima i žrtava

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Majka koja je u Savu bacila trogodišnju kćer osuđena je na 15 godina zatvora. Hrvatska ima najskuplju potrošačku košaricu u regiji. Boris Vujčić nominiran je za potpredsjednika ECB-a. Dvije teško ozlijeđene djevojčice iz Afrike mogle bi na liječenje u Hrvatsku. Thompson nastupa u Rijeci okružen antifašističkim simbolima. KBC Rebro tvrdi da na hitnoj nema kaosa. Trump ponovno traži Grenland i napada europske saveznike. Rušenje zgrade Vjesnika je odgođeno.

