VIDEO Nevjerojatni prizori kod Splita: Bura je puhala oko 150 km/h, teško je stajati na mjestu

Stabla su padala, padali su i dijelovi fasade, letjeli su stolovi na terasama kafića... Brojne su posljedice zabilježene diljem Hrvatske nakon što je jučer počela jako puhati bura na obali, a jak vjetar radio je probleme i u unutrašnjosti. Takvo vrijeme nastavit će se i danas.

Na snazi je crveni meteoalarm za obalu, te žuti i narančasti za druge dijelove Hrvatske, a problema ima i u prometu pa su tako određene dionice zatvorene za neke kategorije vozila.

Pada i temperatura zraka, a bura povećava osjet hladnoće na moru. Kako javlja Dalmacija Danas, najhladnije je danas na Sinjalu na Dinari, gdje je -10 stupnjeva. Na Velikoj Duvjakuši bilo je -7°C uz osjet hladnoće do -14°C.

Prema podacima DHMZ-a, bura je do 2 sata iza ponoći u Makarskoj dosezala udare od 137 km/h. U Splitu je puhala do 108 km/h, a na području Dubrovnika do 107 km/h.

Crometeo lovci na oluje iz Splita otišli su sinoć u Gornje Sitno, vjetrovitu lokaciju u blizini Splita. Ručnim anemometrom su izmjerili udare do skoro 150 km/h. Ovako snažni udari bure dizali su kamenje i pijesak, a nije bilo lako ni održati ravnotežu.

Foto: Dalmacija danas

POGLEDAJTE VIDEO:

Najčitaniji članci