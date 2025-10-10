VIDEO Nevjerojatno! BMW-ima 'driftali' kružnim tokom u Puli

SPEKTAKULARAN POČETAK

VIDEO Spektakl na Velesajmu! Nebo nad Zagrebom obasjali dronovi, počeo Oktobeer Fest ZAGREB - Velesajam je u petak postao najveća pozornica zabave u Hrvatskoj. Oktobeer Fest, koji će trajati od 10. do 19. listopada, otvoren je spektakularnim dron showom. Deseci sinkroniziranih dronova iscrtavali su pivske krigle, bačve, jesenske motive, veliki natpis 'Prvi put u Hrvatskoj'... No dronovi su tek uvod u ono što slijedi. Oktobeer Fest donosi spoj glazbe, piva, hrane i obiteljske zabave na više od 600 kvadrata. Na festivalu vas čeka i najveće rolalište u regiji, LEGO šator za najmlađe, najveći lunapark u Hrvatskoj i bogat koncertni program u pet različitih šatora. Od domaćih zvijezda poput Mate Bulića, Dražena Zečića i Maje Šuput do tribute bendova koji izvode hitove ABBA-e, Queena ili AC/DC-a.

Kopiranje linka