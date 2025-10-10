Obavijesti

PAPRENE SU KAZNE

VIDEO Nevjerojatno! BMW-ima 'driftali' kružnim tokom u Puli

PULA - Dojurili su u BMW-ima i divljali po kružnom toku pet minuta, ispričao nam je čitatelj koji je u petak navečer snimio neopreznu vožnju na kružnom toku u Puli. Dodao je da je jedan od vozača uspio 'driftati' te da drugi nije uspio, samo je brzo vozio kružnim tokom. Prema Zakonu o sigurnosti prometna na cestama, za ovakvu vožnju predviđene su kazne od 260 do 2.650 eura, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom ili privremenog oduzimanja vozila. Ako se dritanje izvodi na privatnom prostoru bez dozvole vlasnika, može se dodatno kazniti prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, s kaznom od 100 do 700 eura.

UŽAS

VIDEO Auto naletio na biciklista u Zagrebu: Završio u bolnici

ZAGREB - Ozlijeđen je biciklist u naletu automobila u Zagrebu u petak navečer, potvrdila nam je zagrebačka policija. Prometna nesreća se dogodila oko 18:50 sati na Frankopanskoj ulici. Ozlijeđenom biciklistu je pružena liječnička pomoć u KBC-u Sestre milosrdnice, a provodi se očevid.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Osmaši iz petrinjske škole ostali su bez maturalca, ali i novca

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Djeca ostala bez maturalca, afera župana Stričaka, scenarij za spas ili pad Janafa, tko je ovogodišnja dobitnica Nobela za mir, primirje s Hamasom, napreduju radovi na stadionu u Kranjčevićevoj, fanovi oplakuju Halida...

SPEKTAKULARAN POČETAK

VIDEO Spektakl na Velesajmu! Nebo nad Zagrebom obasjali dronovi, počeo Oktobeer Fest

ZAGREB - Velesajam je u petak postao najveća pozornica zabave u Hrvatskoj. Oktobeer Fest, koji će trajati od 10. do 19. listopada, otvoren je spektakularnim dron showom. Deseci sinkroniziranih dronova iscrtavali su pivske krigle, bačve, jesenske motive, veliki natpis 'Prvi put u Hrvatskoj'... No dronovi su tek uvod u ono što slijedi. Oktobeer Fest donosi spoj glazbe, piva, hrane i obiteljske zabave na više od 600 kvadrata. Na festivalu vas čeka i najveće rolalište u regiji, LEGO šator za najmlađe, najveći lunapark u Hrvatskoj i bogat koncertni program u pet različitih šatora. Od domaćih zvijezda poput Mate Bulića, Dražena Zečića i Maje Šuput do tribute bendova koji izvode hitove ABBA-e, Queena ili AC/DC-a.

VIDEO: KOD NOVE GRADIŠKE

Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'

Šokirana čitateljica poslala nam je snimku invazije smrdljivih martina na području Nove Gradiške. Kako kaže, kritično stanje je već tjedan dana. - Bez obzira na komarnike, oni pronađu svoj put unutra. Ako ih pošpricamo, sutradan dođu novi - priča dalje. Boje se da će im biti potrebna pomoć stručnjaka.

IMPRESIVNE SNIMKE

VIDEO Radovi u punom jeku: Pogledajte kako iz zraka izgleda gradilište na Kranjčevićevoj

ZAGREB - U Ulici pjesnika niče novi stadion, najmoderniji u Zagrebu. Nakon godina životarenja na dotrajalom Maksimiru i skromnoj Kranjčevićevoj, Lokomotiva i Dinamo dobit će moderan zajednički dom. Radovi napreduju punom parom, a optimistične prognoze govore da bi stadion trebao biti dovršen krajem sljedeće godine. U snimci dronom pogledajte kako iz zraka radovi napreduju.

