VIDEO Nevrijeme pogodilo Istru, padala je i tuča. U Sloveniji ima i snijega. Žuti alarm za obalu

Nestabilno vrijeme obilježilo je lipanj, a slovenska meteorološka služba ARSO javlja kako kod susjeda ne prestaju oborine. Tamo je na planinskom vrhu Kredarica pao i snijeg. Iako za Alpe nije neuobičajeno da snijeg pada i tijekom ljetnih mjeseci, snimke s Kredarice pokazuju količine snijega koje više nalikuju na zimu.

Nevrijeme je poharalo i Istru, a Državni hidrometeorološki zavod za cijelu obalu označio je žuti alarm. Istramet javlja kako je u Buzetu padala tuča.

DHMZ za sutra prognozira pretežno, u unutrašnjosti i djelomice sunčano te uglavnom bez oborine. Ujutro mjestimice na kopnu moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice i jak, a ujutro uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna većinom između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 °C.