KIM ON TOUR
VIDEO Nju vide kao buduću vođu Sj. Koreje: Diktator Kim na ceremoniju poveo svoju kćer...
Sjevernokorejski diktator Kim Jong-un ovih je dana sudjelovao na više ceremonija otvaranja hotela na granici s Kinom, društvo mu je pravila njegova kći Ju Ae, koju mnogi vide kao njegovu nasljednicu. "Ovi hoteli dokaz su da se naša država razvija", poručio je Kim koji je hvalio gospodarski napredak svoje zemlje. Kim je u zadnje vrijeme stalno po raznim ceremonijama otvaranja, prošlog tjedna posjetio je čak tri nove tvornice...