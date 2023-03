VIDEO Noćna smjena Čistoće u potrazi za smećem: 'Tražimo sve dokaze, a onda pišemo i kazne'

Dvoje djelatnika Čistoće i dvoje komunalnih redara izlaze ne teren u centru grada, ovoga puta u inspekciji poslovnih subjekta. Moraju ići zajedno jer su u Čistoći zaduženi za utvrđivanje nepravilnosti u kantama, a komunalni redari brinu o tome da smećem nije onečišćena javna površina. Poslovni subjekti su nam trenutno najveći fokus kad je riječ o sankcijama i kaznama.

Rekli su to iz zagrebačkog Holdinga novinarima koje su pozvali u noći na subotu u noćnu smjenu djelatnika Čistoće kako bi upoznali javnost kako na terenu funkcionira novo odlaganje i razvrstavanje otpada. Komunalni redati i radnici Čistoće koji kontroliraju otpad u kantama i vrećicama u noćnu smjenu kreću oko 22 sata te rade do šest ujutro.

Gradska Čistoća kazne pišu na temelju pronađenih dokaza u samim kantama. Naime, poslovni korisnici ne smiju bacati svoj otpad u kante od kućanstava, a ako inspekcija pronađe račune, papirnate ubruse, škarnicle određene firme u tuđoj kanti, inspekcija će kazniti tu firmu. Najčvršći dokazi su kad se počinitelje uhvate na djelu ili na videonadzoru.

Kazne za poslovne subjekte mogu iznositi 40, 50, 80 ili 130 eura, a visina kazne prvenstveno ovisi o volumenu spremnika u kojem se zatekne prekršaj. Propisane kazne za kućanstva su od 20 pa do 65 eura. A prijestupnici će kaznu na uvećanim računima za Čistoću.

- Ne mogu se izvlačiti na to da nisu znali koji je njihov spremnik, kao niti da su slučajno zametnuli svoj otpad u spremnik kućanstava jer su takvi spremnici označeni narančastom naljepnicom. Na temelju dokaza možemo napisati ugovornu kaznu na firmu - rekli su radnici Čistoće novinarima koji su ih pratili u noćnoj smjeni.

- Nakon što smo prikupili dovoljno dokaza moramo ih zabilježiti u aplikaciji u koju upisujemo adresu, stranku koja je napravila prekršaj, tim koji ga je uočio, karakteristike spremnika i, naravno, dokazni materijal. Tu zaista pazimo da smo na čvrstom terenu jer ne možemo priložiti samo jedan račun ili, primjerice, šećer iz restorana da bismo utvrdili da su poslovni subjekti to namjerno bacili u spremnik kućanstava. To je po prilici pet ili više dokaznih materijala da smo onda sigurni da to nisu, primjerice, bacili gosti iz restorana. Ono po čemu se poslovni korisnici razliku od običnih građana je i da oni još uvijek ne moraju koristiti isključivo ZG vrećice za miješani komunalni otpad - pojašnjavaju sami postupak radnici Čistoće.

Zagrebački Holding je do sad podijelio 2500 upozorenja zbog nepravilnog odlaganja otpada.

