VIDEO Novi izračun struje: Sve se dijeli sa 2, po 100 i 150 ove manje i 150 preko 500 je 300

U Republici Srpskoj imaju novi način obračuna električne enrgije.

Ukidaju se ljetna i zimska tarifa i obračun će biti jedinstven tijekom cijele godine, a utvrđena su tri praga po kojima će se obračunavati cijena elektične energije. Direktor regularne komisije Vladislav Vladičić pokušao je sve objasniti.

Ono što je izrekao teško je prepričati pa je najbolje da poslušate. Iz njegova odgovora lakše je saznati kako se radi francuska salata nego koliko će građani po novom plaćati struju.

- Kako se obračunava? Jednostavno se obračunava. Tako da se to podijeli sve sa dva, 250 se, po 250 se jeftine i 250 ove skuplje, a po 100, do 500 i po 150 ove manje i 150 više preko 500, znači 300 će ući u kategoriju izad 500 kilovat sati, a 500, znači do 500 svakako dvaput 250 daju 250 i tako svaki odnos znači potrošnje između manje i veće ako je odnos 40/60, 30/20, 30/70, svaki odnos se preračunava po toj formuli, rekao je Vladičić.

