VIDEO Obilna kiša poplavila je ulice diljem zemlje: Hrvatska je pod alarmom, evo što nas čeka

Velika promjena vremena stigla je tijekom noći u Hrvatsku i donijela obilnu kišu diljem obale. Nakon niza dana tijekom kojih smo se 'kuhali' na vrućinama i temperaturama iznad 30 stupnjeva, ponedjeljak je donio pravu jesen. Snažno nevrijeme s obilnom kišom i pljuskovima pogodilo je dijelove Hrvatske, posebno Jadransku obalu.

Dubrovačke ulice, Stradun i druge gradske prometnice su poplavljene, a na Jadranskoj magistrali bilo je odrona. Dječak (14) pao je u otvoreni šaht na Pilama u Dubrovniku, nakon čega je s lakšim ozljedama prevezen u Opću bolnicu Dubrovnik. Nesreća se dogodila uslijed velikog nevremena. Automobili su plutali na parkiralištima, a voda je izbijala iz šahtova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:21 Nevrijeme u Dubrovniku | Video: Čitatelj 24sata

Državni hidrometeorološki zavod ističe kako se i u nastavku dana očekuju obilne oborine na području Gospića, Knina, Splita i Dubrovnika. Za područje Dubrovnika izdano je posebno, crveno upozorenje, a koje označava izuzetno opasno vrijeme, zbog olujnih udara juga i jugozapadnjaka, bujičnih i urbanih poplava, kao i grmljavinskog nevremena. Ostatak Hrvatske je također pod meteoalarmom.

Foto: DHMZ

- Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. Poduzmite mjere kako bi se zaštitili. Djelujte prema savjetima danim od strane nadležnih službi. Očekuju se izraženije poplave koje će zahvatiti veće područje te poplaviti imovinu uz značajan rizik za živote te mogućnost evakuacija. Vjerojatni su veći prekidi u prometovanju te prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - stoji u upozorenju DHMZ-a za dubrovačku regiju.

Dubrovnik: Jaka kiša i nevrijeme uzrokovalo poplave u određenim djelovima grada | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković na društvenim je mrežama pozvao građane da ne izlaze iz svojih kuća.

- Trenutna ekstremna količina padalina poplavila je gotovo sve ulice u gradu. Sve žurne službe su na terenu. Na žalost ovo nije sve. Prema najavama u razdoblju od 15 do 23 sata očekujemo ekstremne količine padalina koje će uzrokovati brojne probleme stoga molim sve sugrađane da ne izlaze ako ne moraju - istaknuo je Franković.

Osim Dubrovnika, poplavljene su ulice i u Zadru, Splitu, Makarskoj... Kiša je potopila zadarski kvart Meladu, a voda je izbijala u ogromnim mlazovima iz šahtova. Slična situacija je i u drugim dijelovima grada, a ponegdje je palo i čak 50 litara kiše.

- Cijela donja ulica prema Vruljici je kao rijeka. Ne znam kakvo je stanje u kućama, ali dvorišta plivaju pod vodom- rekao nam je čitatelj. Inače, ovakve scene iz Zadra nisu rijetkost, a ljudi se žale kako nakon svake jače kiše nastane problem sa odvodom vode i slivnicima. Ceste poplave svaki put, stvaraju se ogromne gužve, a kroz toliku vodu je teško voziti. Odvodi se očito ne održavaju dobro jer se voda skuplja i na dijelovima koji su na brijegu, kaže drugi.

POGLEDAJTE VIDEO: VIDEO Vodoskok u Zadru: Šaht se zaštopao zbog obilne kiše, kod Vruljice se slijeva bujica

Pokretanje videa... 00:16 Zadar | Video: 24sata Video

Jaka kiša zahvatila je Makarsku i izazvala probleme, poplavio je dio prometne Vukovarske ulice, kao i Obalu kralja Tomislava, vozači se probijaju 'vodenim' prometnicama. Potopljeni su brodovi. Na sjeverozapadu Istre pala je količina kiše koja inače padne u cijelom rujnu.

Upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, poplave i jak vjetar izdalo je i Ravnateljstvo civilne zaštite. Objavili su upute kojih se potrebno držati za vrijeme grmljavinskog nevremena, ako dođe do poplave i kada zapuše jak vjetar.

Kako prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Još u noći i ujutro bit će promjenjive naoblake na istoku, dok će posebice u Dalmaciji biti lokalno kiše. Mogući su i izraženi te obilni pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne u unutrašnjosti rijetko može pasti poneki pljusak, a ujutro je ponegdje moguća magla. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, prijepodne podno Velebita lokalno s olujnim udarima, od sredine dana prema otvorenom moru u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom od 11 do 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 23 i 28 °C.