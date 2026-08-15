VIDEO Obišli smo mjesto gdje je požar uništio sve. U zraku se još osjeti miris pepela i uništenja

U zraku se još osjeti miris pepela. Zemlja je crna. Oštećeni su ili izgorjeli deseci automobila, spaljene su kuće, brodice... U stravičnom požaru u Omišu i okolici izgorjelo je oko 900 hektara. Poginula je žena, sedmero ih se bori za život.

Troje odraslih je na respiratoru u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju, stanje maloljetne djevojke, koja je jučer također prebačena u Zagreb, je stabilno.

Pogledajte video: Scene iz Omiša su jezive

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Snimili smo opožareni dio na omiškom području.

Tamo smo zatekli vatrogasce koji su radili na saniranju požarišta. Scene su jezive.

Nažalost, Dragana A. (34) iz Kotor Varoša poginula je u požaru. Nestala je 13. kolovoza.

Navodno je bila u automobilu s još dvoje ljudi. Bježali su od požara, u jednom trenutku je izašla iz automobila.

Suprug Dragan odmah je došao u Hrvatsku. Na omiškom području radila je kao sezonska radnica.

