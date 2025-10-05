Obavijesti

News

Komentari 0
SPOJILO SE NEBO I MORE

VIDEO Ogromna pijavica snimljena kod Pakoštana: Impresivan i zastrašujuć prizor

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ogromna pijavica snimljena kod Pakoštana: Impresivan i zastrašujuć prizor
1

Iako ovakve pojave na Jadranu nisu neuobičajene, nisu uvijek ovako izražene

Velika morska pijavica formirala se na moru kod Pakoštana u nedjelju popodne. Prizor je impresivan, ali i zastrašujuć. Morska pijavica, koja nalikuje tornadu iznad mora, nastaje kada se spoje topli zrak iznad mora i nestabilni atmosferski uvjeti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pijavica na moru 00:29
Pijavica na moru | Video: Facebook

- Vidjela se jasno i dugo s obale. Kretala se na zapad, prema otoku Pašmanu - ispričao nam je čitatelj.

PRAŠINSKA PIJAVICA VIDEO Snimio je 'Dust devila' u Zagrebu: 'Ta pijavica je krenula, potrgala nam je suncobran...'
VIDEO Snimio je 'Dust devila' u Zagrebu: 'Ta pijavica je krenula, potrgala nam je suncobran...'

Iako ovakve pojave na Jadranu nisu neuobičajene, nisu uvijek ovako izražene.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Oglasio se veleposlanik u Sloveniji
IZ MINUTE U MINUTU

Pronašli tijelo jednog Hrvata. Nastavak potrage sutra. Oglasio se veleposlanik u Sloveniji

Lavina je odnijela tri hrvatska državljanina u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati. Tijelo jednog planinara pronađeno je u popodnevnim satima. Potraga za dvojicom nestalih nastavit će se u ponedjeljak...
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
MUČAN SLUČAJ

ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!

INDIANA, SAD Brittany Fortinberry (31) optužena je za 47 kaznenih djela seksualnog zlostavljanja dječaka koje je zavodila, silovala i drogirala. U jednom slučaju natjerala ih je da nose masku iz filma Vrisak tijekom grupnog seksa. Prijeti joj do 40 godina zatvora
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025