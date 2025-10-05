Iako ovakve pojave na Jadranu nisu neuobičajene, nisu uvijek ovako izražene
SPOJILO SE NEBO I MORE
VIDEO Ogromna pijavica snimljena kod Pakoštana: Impresivan i zastrašujuć prizor
Čitanje članka: < 1 min
Velika morska pijavica formirala se na moru kod Pakoštana u nedjelju popodne. Prizor je impresivan, ali i zastrašujuć. Morska pijavica, koja nalikuje tornadu iznad mora, nastaje kada se spoje topli zrak iznad mora i nestabilni atmosferski uvjeti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Vidjela se jasno i dugo s obale. Kretala se na zapad, prema otoku Pašmanu - ispričao nam je čitatelj.
Iako ovakve pojave na Jadranu nisu neuobičajene, nisu uvijek ovako izražene.
