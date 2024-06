VIDEO Oluja i poplave poharale Hrvatsku. Ilok je bio potopljen! Evo kakvo nas vrijeme čeka

Jako nevrijeme pogodilo je u ponedjeljak dijelove Hrvatske, u Iloku su ceste postale bujice, a vjetar je rušio stabla. Jaka tuča, veličine lješnjaka, pogodila je područje Županje. U nastavku donosimo kakvo nas vrijeme očekuje danas.

Pokretanje videa... 00:33 Poplava u Iloku | Video: čitatelj/24sata

U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša, poslijepodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho, osobito na jugu.

Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na sjevernom Jadranu do sredine dana i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U utorak će u unutrašnjosti prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme s povremenim sunčanim razdobljima. Mjestimice se očekuje kiša, a poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu će biti sunčanije i većinom suho, osobito na jugu, piše HRT.

Vjetar će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok će na sjevernom Jadranu do sredine dana biti jugoistočni vjetar. Najniže jutarnje temperature zraka kretat će se od 11 do 15 °C, a uz obalu od 14 do 18 °C.

Najviše dnevne temperature bit će između 21 i 26 °C.

Danas nema upozorenja!

Foto: DHMZ