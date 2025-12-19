VIDEO Opasni manevar na A7: Krivo skrenuo kod Trsata i vozio se u suprotnom smjeru

Jedan je vozač krivo skrenuo na autocesti A7 kod Trsata i dionicu vozio u suprotnom smjeru. Policija je potvrdila da je zaprimila dojavu o ovom opasnom događaju, no kada su službenici stigli na teren, vozača više nije bilo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:14 Vožnja na A7 u suprotnom smjeru | Video: čitatelj/24sata

- U petak oko 9 sati zaprimili smo dojavu kako se vozač uključio na A7 u suprotnom smjeru, do dolaska vozilo nije zatečeno. Naknadno smo dobili informaciju da je vozilo na istom tom čvoru skrenuo u ispravni smjer - rekli su nam iz policije