VIDEO U Opatiji se vozi 'najluđa utrka na svijetu': Tradicionalna Balinjerada vrhunac karnevala

OPATIJA - Vrhunac Karnevala u Opatiji je neizostavna, tradicionalna Balinjerada, koja je doživjela svoje 41. izdanje. Glavna opatijska ulica pretvorena je u pistu za maštovita vozila iz kućne radinosti kojima su zajednički nazivnik balinjere - platforme s kotačima od kugličnih ležaja za jednog ili dvoje vozača. Raznolikost kategorija u kojima su se natjecatelji okušali, od monopatina do karića dvojki, pružila je svima priliku da pronađu svoje mjesto na fešti. Utrka je spoj adrenalinske vožnje, kreativnosti i zajedništva, a rezultat je nezaboravno iskustvo. Najluđa utrka na svijetu, kako je mnogi zovu, koja se prenosi iz generacije u generaciju, privukla je mnogobrojne građane svih dobnih skupina. Opatijska glavna ulica pretvorena je u pistu, a roštanje balinjera zvuk je koji je one starije vratio u djetinjstvo, a mlađima donio novo iskustvo i užitak kormilarenja nizbrdicama. Uz dobru atmosferu i obilje smijeha, na cilju su najuspješnijima dodijeljene nagrade, i to u kategorijama najljepši i najbrži.