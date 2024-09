VIDEO Opet gori kod Žrnovnice: Vatrogasci i kanader na terenu

HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU

VIDEO Kaos na A4 zbog radova i hodočasnika: 'Ogromna gužva, pa tko to organizira u subotu' POPOVEC - U ranim jutarnjim satima autocestom A3 i A4 kretat će se hodočasnici. Zbog sigurnog prolaska hodočasnika (ulaz u zoni čvora Ivanja Reka te izlazak na čvoru Popovec i prolazak kroz zonu radova i privremenu regulaciju u zoni čvora Popovec) promet će osiguravati prometna policija, najavio je HAK. "Živa sramota, autocesta A3 zatvorena je u oba smjera zbog hodočasnika koji hodaju po autocesti za Mariju Bistricu. Sami policajci ne mogu vjerovati tko je to organizirao u subotu kad je smjena turista", rekao nam je čitatelj koji je snimio hodočasnike. Zbog hoda hodočasnika nastala je kolona između čvora Zagreb istok i čvora Popovec u smjeru Goričana. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometar po satu. Do kraja rujna zatvoren je i ulazni krak čvora Popovec u smjeru Zagreba.

