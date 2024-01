VIDEO Ortodoksne židove izvlačili iz podova sinagoge: Izbio kaos zbog tajnog tunela

NEW YORK - Skupina mladih hasidskih židova iskopala je tajni tunel ispod povijesne sinagoge u Brooklynu. Snimka objavljena na društvenim mrežama prikazuje stepenice i hodnike koji vode do prostorije u kojoj je rešetka uklonjena sa zida zgrade, u svjetskom sjedištu pokreta Chabad-Lubavitch u Crown Heightsu. Policija je uhitila 12 osoba, nakon što je izbio kaos u sinagogi. Motti Seligson, glasnogovornik Chabada, rekao je da je 'skupina studenata ekstremista' u tajnosti probila zidove do prazne zgrade iza sinagoge, stvorivši podzemne tunele ispod niza uredskih zgrada i predavaonica koje su se na kraju spojile sa sinagogom. Razlog i svrha nisu još poznati. Upravitelj posjeda navodno je doveo građevinski tim da popravi oštećene zidove, što je dovelo do sukoba sa skupinom koja je pokušavala sačuvati tunel. Tunel su otkrili rabini još u prosincu, piše Daily mail.