VIDEO Osječka policija ulovila tinejdžere sa sulude snimke divljanja na el. romobilima!

Nakon što je smo objavili članak i snimku trojice mladića koji električnim romobilima jure kolnikom podvožnjaka u Trpimirovoj ulici u Osijeku, osječka policija je ekspresno reagirala i pronašla ih. Kako su potvrdili iz PU osječko-baranjske, dovršeno je kriminalističko istraživanje te je utvrđen identitet aktera ove, kako ju je naš čitatelj jučer nazvao, "suicidalne misije".

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Pokretanje videa... VIDEO Opasna vožnja romobilima u Osijeku | Video: čitatelj/24sata

- Ovaj video, koji predstavlja suicidalnu misiju na Trpimirovoj (jednoj od većih prometnica u Osijeku), a kojim se autori još javno diče, u najmanju je ruku van svake pameti. Crne statistike na cestama nikad nisu bile gore, a kazne su, na koncu, preblage za ovakva nenormalna ponašanja - rekao nam je čitatelj.

Riječ je o trojici 17-godišnjaka iz Osijeka. Izvidima je utvrđeno da se incident dogodio 7. lipnja oko 20 sati. Dok su dvojica maloljetnika upravljala električnim romobilima po samom kolniku opasnog podvožnjaka, treći vršnjak ih je pratio i snimao mobitelom.

Protiv dvojice maloljetnih vozača romobila policija podnosi optužni prijedlog Općinskom sudu u Osijeku zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Uz to, policijski službenici predlažu i izricanje odgojne mjere za neodgovorne tinejdžere.

Policija ponovo upozorava

Iz policije su iskoristili ovu priliku da još jednom oštro upozore sve sudionike u prometu, a posebno mlade vozače romobila, ali i njihove roditelje.

- Ovim putem ponovno upozoravamo na obvezu poštivanja prometnih propisa. Neodgovorno i rizično ponašanje u prometu može imati teške posljedice za same sudionike, ali i za ostale građane - poručuju iz policije. Poseban naglasak u njihovom priopćenju stavljen je upravo na trend snimanja opasnih gluposti radi virtualne popularnosti.

- Posebno ističemo kako objavljivanje i promoviranje opasnih ponašanja na društvenim mrežama može potaknuti druge osobe na oponašanje takvih postupaka, čime se dodatno ugrožava sigurnost u prometu - kažu iz PU osječko-baranjske te najavljuju da nastavljaju s pojačanim nadzorom ulica.