POMORSKI PROMET
OLUJNI VALOVI Evo kako izgleda vožnja zadarskim kanalom...
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta došlo je do prekida više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija duž Jadrana. U prekidu je trajektna linija Prizna–Žigljen, kao i više katamaranskih linija, uključujući Olib–Silba–Premuda–Zadar, Pula–Zadar–Pula, Mali Lošinj–Cres–Rijeka te Novalja–Rab–Rijeka. Obustavljen je i promet na brodskim linijama Preko–Zadar, Mali Lošinj–Vele Srakane–Unije–Susak i Komiža–Biševo. Istodobno, dobili smo snimku s linije Brbinj–Zadar, koja je isplovila u 12 sati, unatoč otežanim vremenskim uvjetima.