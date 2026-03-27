OLUJNI VALOVI Evo kako izgleda vožnja zadarskim kanalom...

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta došlo je do prekida više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija duž Jadrana. U prekidu je trajektna linija Prizna–Žigljen, kao i više katamaranskih linija, uključujući Olib–Silba–Premuda–Zadar, Pula–Zadar–Pula, Mali Lošinj–Cres–Rijeka te Novalja–Rab–Rijeka. Obustavljen je i promet na brodskim linijama Preko–Zadar, Mali Lošinj–Vele Srakane–Unije–Susak i Komiža–Biševo. Istodobno, dobili smo snimku s linije Brbinj–Zadar, koja je isplovila u 12 sati, unatoč otežanim vremenskim uvjetima.

BIT ĆE POSLA ZA OSIGURANJA

VIDEO Vjetar srušio stablo na Trešnjevci, palo na tri auta

Zagreb je dva dana na meti oluje. U nevremenu koje traje od četvrtka popodne oštećene su 24 osnovne, 16 srednjih škola, te 24 objekta dječjih vrtića. Kaos je i na Trešnjevci gdje je stablo poklopilo tri automobila

POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Pogledajte što je snažan vjetar napravio kamionu na A3: 'Bilo me strah voziti kraj njega'

Katastrofa, strašno, prokomentirala je čitateljica koja nam je poslala snimku sa autoceste kod Slavonskog Broda. "Bilo me strah da se neće dio odlomiti. Čovjek koji je vozio je vidio da sve visi", rekla nam je čitateljica. Dodala je i kako joj nije jasno zašto vozač nije stao. "Ne znam ni kako policija nešto nije poduzela, užas", prokomentirala je.

OLUJA POGODILA HRVATSKU

VIDEO Jak vjetar Zagrepčanima stvarao probleme: 'Nije mogla otvoriti vrata auta, užas...'

ZAGREB - Troje Zagrepčana se mučilo na vjetru, jedva su hodali, javio nam je čitatelj koji je snimio kako jadan vjetar gura građane prema nazad. Na snimkama se vidi kako jedna građanka neuspješno pokušava otvoriti vrata auta.

ORKANSKA OLUJA

VIDEO Poplavljen trgovački centar u Zagrebu: 'Voda curi sa stropa, inventar je uništen'

ZAGREB - Trgovački centar u Zagrebu na zapadu zbog orkanskog vjetra poplavio je. Naš čitatelj nam je javio kako je većini poslovnica inventar cijeli uništen, a centar i dalje radi. "Voda se slijeva sa stropa", dodao je.

NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Pogledajte kako orkanski vjetar rušio reklamu u Zagrebu

ZAGREB - Pala je rekla na Jankomiru, javio nam je čitatelj koji je snimio trenutak pada reklame na zagrebačkom Jankomiru. Orkanska oluja pogodila je Hrvatsku u petak ujutro. Izazvala je velike materijalne štete.

