U Šibeniku je jučer uhićen 30-godišnji Poljak, za kojim je tragala cijela Europa zbog sumnje u više kaznenih djela, uključujući krivotvorenje i prijevaru...
VIDEO Ovako je policija uhitila Poljaka u Šibeniku za kojim je tragala cijela Europa
Policijski službenici šibensko-kninske policije jučer su na području Šibenika uhitili 30-godišnjeg državljanina Poljske za kojim je bio raspisan Europski uhidbeni nalog. U akciji su sudjelovali policajci Odjela općeg kriminaliteta i Interventne jedinice policije Šibenik.
Europski uhidbeni nalog izdao je nadležni sud u Poljskoj zbog sumnje da je muškarac počinio više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.
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Nakon što je policija dovršila postupanje, 30-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.
Policija ga je pronašla u Šibeniku, a sada slijedi postupak pred nadležnim tijelima.
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