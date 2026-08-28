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VELIKA POLICIJSKA AKCIJA

VIDEO Ovako je policija uhitila Poljaka u Šibeniku za kojim je tragala cijela Europa

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Ovako je policija uhitila Poljaka u Šibeniku za kojim je tragala cijela Europa
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Foto: PU Šibensko-kninska
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U Šibeniku je jučer uhićen 30-godišnji Poljak, za kojim je tragala cijela Europa zbog sumnje u više kaznenih djela, uključujući krivotvorenje i prijevaru...

Policijski službenici šibensko-kninske policije jučer su na području Šibenika uhitili 30-godišnjeg državljanina Poljske za kojim je bio raspisan Europski uhidbeni nalog. U akciji su sudjelovali policajci Odjela općeg kriminaliteta i Interventne jedinice policije Šibenik.

Europski uhidbeni nalog izdao je nadležni sud u Poljskoj zbog sumnje da je muškarac počinio više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.

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Uhićen po europskom uhidbenom nalogu VIDEO
Uhićen po europskom uhidbenom nalogu | Video: PU Šibensko-kninska

Nakon što je policija dovršila postupanje, 30-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

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