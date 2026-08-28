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Šibenska policija prijavila 'Kapetana Dragana'

Piše HINA,
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Šibenska policija prijavila 'Kapetana Dragana'
Na današnji dan 2010. u Australiji je uhi?en kapetan Dragan | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
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Vasiljković, poznat kao Kapetan Dragan, bio je zapovjednik srpske paravojne postrojbe tijekom Domovinskog rata. Hrvatsko pravosuđe pravomoćno ga je osudilo na 13 godina i šest mjeseci zatvora zbog ratnih zločina

Šibensko-kninska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 71-godišnjeg državljanina Srbije i Australije zbog sumnje na prijetnju policijskom službeniku, javno poticanje na nasilje i mržnju te povredu ugleda Republike Hrvatske..

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila osnovanu sumnju da je 71-godišnjak tijekom kolovoza, sudjelujući u televizijskoj emisiji u Srbiji, uputio ozbiljne prijetnje policijskom službeniku Policijske uprave šibensko-kninske u vezi s obavljanjem njegove službene dužnosti.

Također se sumnja da je koristeći medijski prostor javno poticao na mržnju i nasilje prema hrvatskim institucijama, pravosudnom dužnosniku i policijskom službeniku te Republiku Hrvatsku javno izvrgnuo ruglu, preziru i grubom omalovažavanju.

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Policija u priopćenju nije navela identitet osumnjičenika, sadržaj spornih izjava ni identitet policijskog i pravosudnog dužnosnika na koje se one odnose. Navela je tek da je riječ o 71-godišnjem državljaninu Srbije i Australije koji je tijekom kolovoza sudjelovao u televizijskoj emisiji u Srbiji.

Podaci koje je policija objavila podudaraju se s javno dostupnim podacima o Draganu Vasiljkoviću, koji je tijekom kolovoza gostovao u televizijskim emisijama u Srbiji i govorio o postupanjima hrvatskih institucija. Zbog toga sve upućuje na to da se policijsko priopćenje odnosi upravo na njega.

Protiv 71-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija navodi da nije dostupan hrvatskim pravosudnim tijelima.

Vasiljković, poznat kao Kapetan Dragan, bio je zapovjednik srpske paravojne postrojbe tijekom Domovinskog rata. Hrvatsko pravosuđe pravomoćno ga je osudilo na 13 godina i šest mjeseci zatvora zbog ratnih zločina, a nakon odsluženja kazne 2020. protjeran je iz Hrvatske.

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