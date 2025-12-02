VIDEO Ovako je Srđan Mlađan stigao na sud u Varaždinu uz pratnju naoružanih specijalaca

SLAVLJE PLAVIH
VIDEO Boysi i igrači glasno su proslavili skok na vrh tablice...
GORICA - DINAMO 0-2 "Modri" su u zadnjoj utakmici 15. kola pobijedili Goricu golovima Monsefa Bakrara i Marka Solde. Teška utakmica, ali jako važna pobjeda kojom su Zagrepčani skočili na vrh HNL-a. Bad Blue Boysi napunili su gostujuću tribinu i bili su velika podrška svojoj momčadi tijekom cijelog susreta. Nakon utakmice igrači i Boysi su se pozdravili i zajedno zapjevali.
00:46
Slavlje Dinama u Velikoj Gorici
|
Video: Hrvoje Tironi/24sata
SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Velika pobjeda Dinama u Gorici. Pogledajte kako su Soldo i Bakrar zabili za slavlje plavih
GORICA - DINAMO 0-2 Zagrepčani su uspjeli srušiti Goricu golovima Bakrara i Solde te su zasjeli na vrh HNL ljestvice. Teška utakmica u kojoj je Dinamo dominirao posjedom, ali slabo stvarao prilike. U 34. je Bakrar zabio na asistenciju Zajca i tako se išlo na odmor. U nastavku je Stojković zaradio crveni i Gorica je stiskala, ali je Soldo u 92. zabio za potvrdu pobjede Dinama
02:07
Golovi na utakmici Gorica - Dinamo
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Krasić uhićen zbog mita, napadi na antifašističkim marševima...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uhićenje Dragan Krasića i suradnika zbog mita, muškarac preminuo u Splitu nakon pokušaja skrivanja droge, optužnica protiv Koste Kostanjevića i četvero ljudi zbog preplaćenih zaštitara, istraga o ranjavanju časne sestre u Zagrebu vodi prema mogućem samoozljeđivanju, Hrvatska proizvodi samo 63% mesa za domaću potrošnju, uvoz i dalje velik...
03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Krasić uhićen zbog mita, napadi na antifašističkim marševima...
|
Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Antifašistički marš u četiri grada okupio više tisuća ljudi...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U četiri grada održani su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma",a najviše je napetosti izazvao onaj u Zadru, gdje su dvojica maskiranih iz gumenjaka bacala balone napunjene crvenom tekućinom čim je povorka krenula preko mosta do Poluotoka. 66-godišnji muškarac u stanu usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji-ubojica je pod nadzorom policije. Premosnica na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika puštena u promet-uspostavljen dvosmjerni promet u dvije trake u smjeru istok-zapad i zapad-istok...
03:57
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Antifašistički marš u četiri grada okupio više tisuća ljudi...
|
Video: 24sata Video
SAŽETAK LOKOMOTIVA - RIJEKA 1-1
VIDEO Činilo se kako će Rijeka konačno skočiti u top 4. Onda su ih lokosi šokirali ovim golom
LOKOMOTIVA - RIJEKA 1-1: U susretu 15. kola Hrvatske nogometne lige Lokomotiva i Rijeka su na stadionu Maksimir remizirale 1-1. Hrvatski prvak poveo je u manje od tri minute zahvaljujući golu Ante Mateja Jurića, ali je Aleks Stojaković u 76. minuti izjednačio. Najbolji igrač gostiju, Toni Fruk, igrao je tek 20 minuta.
02:11
Rijeka - Lokomotiva
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom