VIDEO Ovako je Srđan Mlađan stigao na sud u Varaždinu uz pratnju naoružanih specijalaca

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Velika pobjeda Dinama u Gorici. Pogledajte kako su Soldo i Bakrar zabili za slavlje plavih GORICA - DINAMO 0-2 Zagrepčani su uspjeli srušiti Goricu golovima Bakrara i Solde te su zasjeli na vrh HNL ljestvice. Teška utakmica u kojoj je Dinamo dominirao posjedom, ali slabo stvarao prilike. U 34. je Bakrar zabio na asistenciju Zajca i tako se išlo na odmor. U nastavku je Stojković zaradio crveni i Gorica je stiskala, ali je Soldo u 92. zabio za potvrdu pobjede Dinama

