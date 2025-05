VIDEO Ovdje će se pregovarati o kraju rata u Ukrajini: Jake snage osiguranja u Istanbulu...

NAPETO U TURSKOJ

VIDEO Zelenskog pitali ima li poruku za Putina. Evo što je Ukrajinac poručio ruskom vođi TURSKA: Ovdje sam, mislim da je to vrlo jasna poruka, kazao je danas u Turskoj ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon što su ga upitali ima li poruku za ruskog predsjednika Putina, koji, kako se očekivalo, nije stigao u Tursku. U Istanbulu su se u četvrtak trebali sastati ukrajinska i ruska delegacija, ali do toga još nije došlo, ne zna se ni hoće li doći u petak. Zelenski kaže kako je Rusija poslala 'slabu' delegaciju, u njoj nema Putina, ma nema ni ministara... Ali Zelenski kaže kako će Ukrajina svejedno poslati delegaciju na pregovore s Rusima, ali da on neće biti dio nje. "Rusija ne smatra da treba prekinuti rat. Što znači da nema dovoljno pritisaka na njih"; kazao je Zelenski..

