VIDEO Ovo je helikopter Apache za koji Trump tvrdi da je srušen: 'Dvojicu pilota smo spasili...'

STANOVNICI U ŠOKU

VIDEO Zbog medvjeda zatvorili skoro 100 škola u Japanu! Ulovili ga nakon 2 dana potrage JAPAN: Grad Utsonmiya u Japanu na dva dana zatvorio je sve škole u gradu, njih gotovo stotinu, nakon što je u gradu viđen crni medvjed! "Jako sam iznenađena, ovo se nikad nije dogodilo u našem gradu", kazala je jedna stanovnica. Organizirana je velika potraga za medvjedom koji je preplašio stanovnike ovog grada od pola milijuna ljudi, medu su lovci ulovili u utorak. Medvjed je uhvaćen živ, uspavali su ga strelicama za umirivanje u dvorištu jedne kuće u stambenom dijelu grada, a zatim su ga utovarili na kamion i odvezli.

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