ŽESTOKI UDAR

VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

TEL AVIV: Nadzorne kamere snimile su trenutak udara iranskog projektila na Tel Aviv u nedjelju. U priopćenju izraelske policije navodi se da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave raspršile i pogodile više lokacija. Iz izraelskog ministarstva zdravstva tvrde kako je 142 ljudi u Izraelu hospitalizirano u zadnja 24 sata kao posljedica rata s Iranom. Ministarstvo ne navodi uzroke ozljeda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali stići do skloništa, a ne izravno od iranskih napada, navodi Times of Israel.

SAŽETAK RIJEKA - ISTRA

VIDEO Istra zaledila Rujevicu! Čop promašivao 'mrtvace', a Prevljak kaznio Rijeku na startu

RIJEKA - ISTRA 0-2 Gosti su šokirali momčad s Kvarnera i odnijeli sva tri boda s Rujevice. Jedina dva gola pala su na samom početku utakmice, a svemu dobrom za Istru kumovao je Smail Prevljak. Prvo je zabio u 2. minuti na asistenciju Goričana, a onda i dao za Frederiksena koji posprema u 9. minuti. Duje Čop promašio je nekoliko prilika te Rijeka nije uspjela doći do pozitivnog rezultata.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vučić izgubio fokus, danima ne prestaje pričati o raketama...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Vučić hvali rakete 'Zagrepčanke', Šušnjar opleo po Mađarskoj i Srbiji zbog kreditnog rejtinga, krvavi pohod Hrvata u Linzu, časna sestra koja je lagala o napadu migranta dobila uvjetnu kaznu, Iran zaprijetio udarima na američke banke...

ISMIJAO GLASINE

VIDEO Netanyahu demantirao glasine o svojoj smrti: 'Želite li izbrojati koliko imam prstiju?'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je video na društvenim mrežama kako bi opovrgnuo glasine koje su se širile internetom da je ranjen ili ubijen tijekom aktualnog rata. U videu, snimljenom u kafiću u blizini Jeruzalema, Netanyahu naručuje kavu i uz šalu komentira nagađanja o svojoj smrti. Tom prilikom podigao je ruke i izbrojao prste, ismijavajući glasine da je na jednoj snimci navodno imao šest prstiju, zbog čega su neki tvrdili da je video generiran umjetnom inteligencijom. Glasine su dodatno proširile iranske državne novinske agencije, dok sukob između Izraela, Sjedinjenih Država i Irana i dalje traje nakon nedavnih međusobnih napada.

POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Livajin jubilarni 100. gol u dresu Hajduka i asistencija Rebiću za pobjedu. Evo sažetka

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-1 Momčad Gonzala Garcije pobijedila je na Poljudu uz dosta muke. Prvo poluvrijeme Hajduk je bio sjajan. Marko Livaja zabio je svoj 100. gol za klub, a onda ii asistirao Rebiću. U nastavku je Lokomotiva zaigrala puno bolje, smanjila golom Sabre i napadala, ali nije izjednačila. Hajduk je imao nekoliko zicera, ali je sjajan bio Posavec. "Bijeli" imaju 10 bodova manje od Dinama

NAKON LOKOMOTIVE

VIDEO Livaja otvoreno o ozljedi, Garciji i novom ugovoru: 'Već sam tri puta sve dogovorio...'

Hajduk je pobijedio Lokomotivu 2-1 i tako smanjio razliku za Dinamom na 10 bodova. Marko Livaja zabio je gol, što mu je jubilarni 100. u dresu Hajduka, a i asistirao je Rebiću. Bio je najbolji igrač na terenu, a nakon utakmice osvrnuo se na igru, na svoj 100. gol za klub. Komentirao je ozljedu, Gonzala Garciju i novi ugovor

