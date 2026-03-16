ŽESTOKI UDAR
VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...
TEL AVIV: Nadzorne kamere snimile su trenutak udara iranskog projektila na Tel Aviv u nedjelju. U priopćenju izraelske policije navodi se da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave raspršile i pogodile više lokacija. Iz izraelskog ministarstva zdravstva tvrde kako je 142 ljudi u Izraelu hospitalizirano u zadnja 24 sata kao posljedica rata s Iranom. Ministarstvo ne navodi uzroke ozljeda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali stići do skloništa, a ne izravno od iranskih napada, navodi Times of Israel.