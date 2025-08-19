VIDEO Ovo je trenutak u kojem gliser udara u rivu u Rovinju! Ljudi se hvatali za glavu

NASTALA KOLONA

VIDEO Prometna nesreća kod Gospića: 'BMW je par minuta prije projurio 200 pored nas!' GORNJA PLOČA BMW i automobil stranih tablica sudarili su se na A1 u ponedjeljak ujutro. Od čitateljice doznajemo kako je vozač BMW-a par minuta ranije projurio pored njih - Vozač BMW-a je bio sam u autu te je projurio pored nas i baš je divljao, prošao je pored nas sigurno 200 na sat. Znamo da vozač BMW-a nije ozlijeđen jer je stajao pored auta, vidjeli smo i nekoliko djece koja su stajala par metara od prometne.- veli čitateljica. HAK je na svojim stranicama izvijestio kako se zbog prometne nesreće između čvorova Gornja Ploča i Gospić, na 194. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km.

