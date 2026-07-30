VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

POTRAGA U MEĐUGORJU

VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar Nakon višesatne potrage policija je privela muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio vanjski oltar u Međugorju, potvrdili su iz MUP-a HNŽ. Naš čitatelj snimio je trenutak uhićenja u mjestu Cerno kraj Ljubuškog. Osim oltara, jutros su oštećeni i kipovi Gospe na više lokacija te su ostavljeni razni natpisi. Kako doznajemo, vanjski oltar, koji je počinitelj zapalio, već je očišćen, postavljene su nove klupe te se tamo planira već večeras služiti misa.

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