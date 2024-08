VIDEO Padali su, lomili se cijelu noć da ugase plamen. Ti junaci iz Splita dobili tek euro regresa

I upravo kada smo pomislili da su patnje stanovnika Žrnovnice, Gornjeg i Donjeg Sitnog napokon završile, jaka bura je sinoć ponovno rasplamsala požar. Predani vatrogasci su još jednu noć proveli na požarištu, radeći ono što najbolje znaju. U svojim profesionalnim uniformama, s kacigama na glavi i crijevima u rukama, hrabro su krenuli u borbu s vatrenom stihijom. Plamen je stigao do samih kuća, ali oni se nisu povukli. Odlučno su nastavili dalje, rame uz rame, na prvoj liniji obrane od plamena.

- Sjeverni dio požarišta noćas se rasplamsao uslijed jake bure i zaprijetio je kućama, a njegovo gašenje otežavao je i nepristupačan teren. Vatrogasci su brzom reakcijom uspjeli zaustaviti njegovo širenje i požar je pod kontrolom te je situacija jutros povoljnija - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Kada je napokon svanulo i plamen se konačno smirio, vatrogasci su, nakon duge i besane noći, iscrpljeni i prekriveni čađom, napokon legli na pod. Kao jastuk su koristili ono što im je bilo pri ruci, tražeći barem malo udobnosti nakon neprekidne borbe s vatrom. Ujutro su im u pomoć stigli kanaderi, što je vatrogascima omogućilo prijeko potreban predah.

Gornje Sitno: Dolaskom kanadera isrpljenim vatrogascima omogućen kratki odmor

Tako je fotoreporter Pixsella s vatrogascima dočekao zoru te objektivom 'uhvatio' heroje JVP i DVD Plitvička jezera u zasluženom odmoru. Nakon 12 sati naporne smjene na požarištu, uputili su se svojim kućama, žele doma uhvatiti barem nekoliko sati sna prije nego što budu ponovno pozvani na dužnost.

U večernjim satima 27. kolovoza, vatrogasci JVP Plitvička jezera dobili su poziv 'krećete put Dalmacije'.

- Ujutro smo već bili na požarištu s kolegama iz Trogira - prisjeća se Igor Zavacki, voditelj skupine JVP Plitvička Jezera, koji je s još trojicom kolega stigao pomoći u gašenju požara kod Splita. Sinoć je u početku, situacija je bila pod kontrolom, ali sve se promijenilo s dolaskom noći.

- Tad je krenuo veliki vjetar! Počelo je gorjeti i odmah smo reagirali kako bismo to što brže zaustavili. Međutim, vjetar je bio toliko jak da nismo uspjeli - kaže Zavacki.

Vatrogasci su davali sve od sebe, no vjetar je radio protiv njih.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Vatrogasci su padali, lomili se da ugase plamen… Ja sam čak mislio da će biti ozlijeđenih. Nažalost, jedan dečko iz DVD Novalja je iščašio rame, ali srećom nije bilo većih problema – kaže.

Unatoč nadljudskim naporima, situacija je izmakla kontroli.

- Do ponoći, jedan sat, pokušavali smo zaustaviti požar, ali tada je postalo jasno da ga nećemo moći obuzdati. Onda su nas digli na ceste, gdje smo čekali na putevima kako bismo spriječili da se vatra proširi prema kućama. To je trajalo skoro do 4-5 ujutro, i tek tada se situacija koliko-toliko smirila – kaže.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Oko šest sati ujutro, stigle su zračne snage u pomoć.

- Kad su stigle zračne snage dobili smo taj sat odmora na cesti koji je vaš fotoreporter zabilježio - zaključuje Zavacki, te dodaje kako su upravo sad na putu doma.

Upravo ti hrabri momci, koji su cijelu noć proveli na požarištu, nedavno su doživjeli teško poniženje. Načelnik Općine Plitvička Jezera, Ante Kovač, odobrio je zaposlenicima Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera isplatu regresa, božićnice, uskrsnice i dara za dijete u iznosu od tek jednog eura. Kako doznajemo iz vatrogasnih krugova, ovo je zapravo čin osvete načelnika nakon što je postrojba, bez sudjelovanja općine koja je njihov osnivač, jednostrano raskinula nedavno potpisani kolektivni ugovor. Taj ugovor vatrogascima nije osiguravao ono što je država odredila, davali su im manje nego što im pripada.

Večeras bez otvorenog plamena

Na požarištu Žrnovnici u četvrtak nije bilo otvorenog plamena te je smanjen broj vatrogasaca koji sudjeluju u njegovu saniranju, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog središta u Splitu, javlja Hina.

Danas je na požarištu 108 vatrogasaca koji s 35 vozila natapaju mjesta gdje se pojavljuju izdimljavanja kako bi se spriječilo rasplamsavanje vatre, a iz zraka su pomagala dva kanadera, rekli su Hini u vatrogasnom središtu.

Vatrogasci kažu da se očekuje mirnija noć na tom požarištu.

Požar u Žrnovnici buknuo je u ponedjeljak navečer nakon udara groma, a u utorak ga je rasplamsalo puhanje maestrala. Sljedeće dvije noći - s utorka srijedu i sa srijede na četvrtak vjetar je rasplamsavao nove otvorene plamenove koji su zaprijetili kućama što je stvaralo paniku među žiteljima na tom području.

Na požarište su u pomoć dolazili i vatrogasci iz drugih dijelova Hrvatske te su sve kuće obranjene. Lakše su ozlijeđena četiri vatrogasca. Opožareno je više od 700 hektara površine.

Požar na žrnovničkom području među vatrogascima se smatra jednim od najzahtjevnijih za gašenje ove godine u Hrvatskoj zbog nepristupačnosti terena, s jedne strane, i blizine kućama kojima je požar prijetio da ih zahvati, ali su vatrogasci uspjeli obraniti sve kuće.