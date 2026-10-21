POZDRAVLJAO VJERNIKE
VIDEO Papa Lav prvi put u papamobilu nakon operacije
Papa Lav XIV. vratio se u srijedu na Trg svetog Petra u Vatikanu, gdje je iz papamobila pozdravljao vjernike i blagoslivljao djecu. Riječ je o njegovoj prvoj općoj audijenciji nakon operacije raka pluća 13. listopada, tijekom koje mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila. Sedamdesetjednogodišnji papa zahvalio je okupljenima na podršci i molitvama. Liječnici su objavili da je operacija prošla uspješno, bez komplikacija.