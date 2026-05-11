VIDEO Pazi, poskok! Snimio ih kraj kuće na Kordunu: 'Imao je 60 centimetara. Sunčao se...'

Dijete mi se igralo na terasi, a onda smo odjednom primijetili da se poskok sunča na terasi. Nasreću, naučili smo kako izgledaju otrovnice, ispričao nam je čitatelj koji je kod Korduna snimio dva poskoka. Dodao je kako je u istom danu 'ulovio' ženku dugačku 60 centimetara te mladog poskoka dugog oko 15 centimetara.

Stručnjaci su nam nedavno objasnili kako je sad više zmija u prirodi zbog njihova izlaska iz zimskog sna. Ne smije ih se dirati, a posebice ih se ne smije ubijati.

- Sezona parenja im je otprilike sredinom svibnja. One su hibernirale i sad, nakon dolaska sunca, izlaze i hrane se, i normalno se ponašaju. Vidio sam snimke na društvenim mrežama, to je normalno - objasnio nam je nedavno Darko Karamazan, predsjednik Udruge Zmijolovac.

Objasnio je da nije ništa čudno kad ih je više na jednome mjestu jer su vjerojatno prezimile zajedno.

- Sezona parenja im ovisi o toplini vremena, odnosno kad su izašle. U slučaju da vidite poskoke, treba ih zaobići. Ne dirati ih, ne pokušavati biti hrabar. Ako je u dvorištu, nazove se 112 pa oni pozovu drugu službu koja se time bavi. Oni će ga uhvatiti i vratiti u prirodu, na mjesto gdje nisu ugroženi ni čovjek ni zmija. To je najbolje rješenje. Sve ostalo je igra s opasnošću - rekao je Karamazan.

Ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba, Ivan Cizelj, objasnio nam je kako je poskok najotrovnija europska zmija.

- Za čovjeka je doza od 25 do 40 miligrama otrova smrtonosna. Mladi također imaju otrov i mogu zadati opasan ugriz. Otrov poskoka djeluje tako da zgrušava krv i izaziva šok kod žrtve. Poskok je uglavnom aktivan noću, kad lovi. Lovi tako da ubija plijen otrovom i zatim ga guta cijelog. Često se penje i na drveće, otkud hvata ptice. Dane provodi odmarajući se i probavljajući hranu. U hladnijim krajevima zimi hibernira - rekao je Cizelj.

Poskok, kako je rekao, može narasti od 65 do 90 centimetara dužine. Boja tijela im je od sive, žute do smeđe s cik-cak prugom po sredini leđa, kao što imaju sve hrvatske otrovnice.

Imaju trokutastu plosnatu glavu i roščić na vrhu njuške po kojemu su prepoznatljivi.