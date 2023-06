VIDEO Pet sati spuštali se niz rijeku: 'Na splavovima od starih dasaka plovili smo Dunavom'

U pravi avanturistički pothvat upustilo se 11 članova prve Dunavske regate neobičnih plovila od recikliranog materijala nazvane 'Zelena Dunavska Avantura' (ZEDA) koji su se u subotu spustili u svojim improviziranim plovilima kod Dunava i krenuli na pet sati dugo splavarenje prema Šarengradu.

Prva je to regata takvoga tipa čiji je inicijator bila Dinka Juričić (68) iz Šarengrada, umirovljena profesorica, zelena aktivistica i filantrop koja je izradila i svoje plovilo od jumbo traktorskih guma i hrabro se spustila niz Dunav.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ideju za regatu sam dobila kada mi je Dunav doplavio mrtvački kovčeg iz Mohača. Oni su ga koristili za proslavu maškara i na njemu je stajao fašnik kada su ga zapalili I pustili niz Dunav. I taj se kovčeg parkirao pred mojom kućom u Šarengradu. Pomislila sam, ako je taj kovčeg 20 dana plovio 155 kilometara niz Dunav, zašto i ja ne bih na sličnoj splavi tako putovala. Predložila sam to nekolicini svojih sumještana i prijatelja na Facebooku i za čas se stvorila dovoljno luda ekipa da to isprobamo. Mahom su to stariji ljudi, da stvar bude zanimljiva. Pet žena je u ekipi, a jedva smo nagrecali sedam muških - smijući se kaže Dinka koja je našla i suorganizatore pa su svi zajedno kreirali plovila na način da budu sigurna i izdrživa.

Ona je svoj gumeni ležeći kanuu napravila od jumbo traktorskih guma, ima i jastučić za prisloniti glavu i veslo ako krene 'ukrivo' iako je ideja samo puštati se niz rijeku.

- Svi smo dobili vesla i zaštitne prsluke. Imamo i pratnju spasilačke službe, vatrogasaca i policije. Svako ima oko vrata zviždaljku pa njome pozove upomoć ako zatreba. Moram priznati da ćemo malo varati jer šest sati spuštanja niz rijeku do Šarengrada nije malo pa ćemo fićnuti kada odrvenimo na splavu - kaže Dinka dodajući kako svi imaju i potrebnu opremu za različite vremenske prilike.

Kada je u lučkoj kapetaniji u Vukovaru izrekla svoju ideju, ekipi za regatu rekli su da nisu za avanturu nego za gerijatriju.

- Ideja je ekološka. Otpad nije smeće jer se od njega, uz malo kreativnosti, može napraviti svašta iskoristivo. Druga ideja je ne pristati biti zapostavljena ili ranjiva skupina; to što mi imamo 60, 70 ili 80 godina ne znači da trebamo sjediti doma i gledati televiziju; možemo i mi isto uživati u životu. Treća stvar je borba protiv konzumerizma – možeš imati vrhunsku avanturu na Dunavu uz nula kuna, ali ne sam nego uz svoju ekipu. Ljudi, sanjajte velike stvari ali kada ih hoćete ostvariti, morate imati ekipu - ističe Dinka kojoj se za regatu iduće godine već sada prijavilo više od 30 ljudi.

Najstariji sudionik regate je Valentin Laurić (84) iz Iloka koji je svoj radni vijek i život proveo u Argentini, a sada ljetuje u svojoj domovini.

- Ovako nešto ludo još nisam probao, ali me nije strah jer se u mojim godinama više ničega ne plašim. Siguran sam da će biti zabavno jer sam se zabavljao i dok sam izrađivao svoje plovilo od dasaka, plastičnih kanistera i guma. Imam stolicu za sjedenje, kišobran/suncobran, vodu i spreman sam za ići - kaže Valentin ističući da je Dunav velika i ćudljiva rijeka i prema njoj treba imati respekt.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Sva je plovila, prije porinuća, pregledao umirovljeni brigadir Mire Lulić i predsjednik Udruge za terapijsko jahanje za hrvatske vojne invalide i osobe s posebnim potrebama, koji su također suorganizatori regate. Njihovo je plovilo najzanimljivije jer ima i vizualni identitet, a kapetanica je tajnica Udruge Ružica Jureta Mrganić (56) iz Bizovca. "Prvotno sam htjela da moje plovilu budu dva spojena drvena korita za 'šurenje' svinja, ali to nije bilo izvedivo jer su ona baš teška. Naše plovilo je u osnovi mali katamaran od dasaka i boca, a kao ukras imamo potkove za sreću, dakako zastavu, zvonce kao na Titaniku, fenjer, suncobran, snopovi žita koji su simbol Slavonije i plutajuće bovice. Želim se spustiti niz Dunav za sve one naše članove koji se ne mogu spustiti" kazala je hrabra Ružica iz Bizovca koja je za potrebe regate morala naučiti veslati. U torbu je stavila kruha, paštete i paprike, za slučaj da ogladni.

Zanimljiv je bio i splav koji je izradila Srednja škola Ilok gdje je kapetansko kormilo zapravo bicikl. "Učenik nam je poklonio stari bicikl kojega smo malo rastavili, napravili prijenos na vodene lopatice kao pogon za plovilo i to sve učvrstili na daske. Ne ide brzo, ali je efikasno" kazao je Ivan Martinović, nastavnik u školi koji je i zaplovio Dunavom

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Svoja su improvizirana plovila na regati imali i predstavnici iločkog komunalnog poduzeća te Vukovarac Josip Lovaković (57) koji je bio dugogodišnji prvak u kajakaštvu pa dobro zna da regata na Dunavu neće biti niti malo laka.