VIDEO Pijan pregazio brata u Splitu pa pobjegao: Dobio je dvije i pol godine zatvora

Na splitskom Županijskom sudu, a na osnovi sporazuma tužiteljstva i obrane, donesena je presuda kojom je Marko Bašić (44) kažnjen s dvije i pol godine zatvora zbog pokušaja ubojstva svog brata u lipnju ove godine, kada je na njega nakon svađe naletio automobilom, navodi Slobodna Dalmacija.

Naime, tada se pojavila i uznemirujuća snimka na društvenim mrežama gdje se vidi da Bašić svog brata Zlatka gazi BMW-om u Splitu nakon verbalnog sukoba. Kako stoji i u samoj presudi, Marko je u alkoholiziranom stanju je sjeo u svoj BMW te se polukružno okrenuo i s nakanom da usmrti brata, usmjerio vozilo u njegovom pravcu te naletnom brzinom i prednjim lijevim dijelom vozila ga udario.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogazio brata BMW-om i pobjegao

Sve se ovo događalo usred bijela dana u srijedu oko 17.35 sati. U lipnju smo pisali kako im to nije bilo prvi put da se sukobljavaju te da je navodno riječ o dugogodišnjim nesuglasicama unutar uže obitelji oko toga tko bi se trebao brinuti o ocu. Ozlijeđeni Zlatko hitno je nakon incidenta bio prebačen u splitsku bolnicu. Iako je prilikom udarca i pada zadobio teške tjelesne ozljede, nije bio životno ugrožen, imao prijelome više kralježaka i frakturu palčane kosti, a “posljedica smrti je izostala spletom slučajnih okolnosti”.

Bašić, nakon što je pregazio brata, hladno je otišao s mjesta događaja ni ne zastajući da provjeri je li ga možda i ubio. Nakon toga, policija je prvo locirala BMW s kojim se odvezao i kojega je napustio te su osigurali tragove na njemu i napravili očevid. Potom su krenuli u potragu za vozačem i uspjeli ga locirati nekoliko sati nakon dojave. Uhićen je u srijedu navečer.

- S obzirom na to da je prihvaćen sporazum stranaka to je potvrđena optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu od 26. srpnja 2022. protiv optuženog Marka Bašića zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju, a potom je donesena presuda na temelju sporazuma stranaka kojom je optuženi proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci. Optuženom Marku Bašiću je izrečena i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti, koje će trajati do prestanka izvršenja kazne zatvora – stoji, uz ostalo, u presudi koju potpisuje sutkinja Tea Budimlić, predsjednica optužnog vijeća, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Najčitaniji članci