VIDEO Pitali smo građane što misle o zabrani rada nedjeljom: 'To bi trebala biti stvar izbora'

Vlada je u četvrtak u sabor uputila konačni prijedlog Zakona o trgovini prema njemu radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac raspolažući maksimalnim iznosom fonda od 90 sati, koje raspoređuje u razdobljima od ponedjeljka do subote. U konačnom prijedlogu zakona tako je predviđeno 16 nedjelja u godini koje su radne, a kojim će nedjeljama prodajni objekti biti otvoreni određuje sam trgovac u skladu sa svojih potrebama, sezonalnosti, mikrolokacijom i drugim faktorima koji utječu na individualnu procjenu.

Reakcije građana na ovu odluku su uglavnom pozitivne te smatraju kako je dobro imati taj dan za odmor.

- Slažem se da se ne radi nedjeljom, da svi imaju slobodnu nedjelju. To puno znači obiteljima i roditeljima s malom djecom tako da mislim da je to dobar potez. Mi smo nekad čekali kruh subotom da bi ga imali nedjeljom, prema tome nije bilo potrebe ići u trgovine. Ne vidim zašto bi to sada bio problem - kaže umirovljenica Božena Bogner.

- To je jedan dan kada bi se svi trebali odmarati. Nedjeljom bi trebalo sve biti zatvoreno, mogu se stvari i unaprijed kupiti. Treba taj jedan dan da se čovjek odmori i da ga se može provesti s obitelji. Ja nedjeljom ne radim i nadam se ni da neću - slaže se Vinko Tomkić, prodavač na Dolcu.

Ipak, ne slažu se svi sa potpunom zabranom već neki smatraju kako bi to trebao biti osobni izbor svakog pojedinca.

- Nisam da se potpuno zabrani, možda da svaka druga bude slobodna... Dobro je da se radi, ali i da je neradno zbog onih koji inače rade od jutra do mraka. Za njih bi bilo dobro da imaju jedan dan slobodan - smatra Sandra Leskovec.

- Sve zavisi o kojem se radnom mjestu radi, ali u biti jesam za. Za potpunu sam zabranu primjerice za trgovine i ovako gdje nije sila da se radi nedjeljom. Ja radim u trgovini i radim nedjelje pa znam kako je kad je nedjelja a nisi doma - dodaje Davor.

- Mislim da bi to trebalo ostaviti na izbor. Onaj tko želi raditi da radi, a onaj tko ne želi raditi da ne radi. Za roditelje s malom djecom bi bilo dobro da su slobodni da imaju vremena za njih. Ipak su u današnje vrijeme financije ljudima važne tako da bi ostavila na izbor ali ne da moraju raditi oni koji ne žele - objašnjava Nevenka Đekić.

Drugi se pak slažu kako bi jedan dan u tjednu trebao biti slobodan, ali ne da je to nužno nedjelja.

- Mislim da bi trebao biti osobni izbor. Ako netko zbog religije poštuje to da se ne bi trebalo radit nedjeljom da onda oni ne bi trebali raditi. Ali, mislim da ne bi u pitanju trebala bit baš nedjelja s obzirom na ljude koji nisu toliko vjerski nastrojeni nego da imaju bilo koji dan izbora, da sami biraju jedan dan u tjednu koji će im biti slobodan - zaključuje student Domagoj Mijić.

