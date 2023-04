VIDEO Plenković na mostu Ston o Marušić: Pričat ću s Hrvoj Šipek da saznam o čemu se radi

Premijer Andrej Plenković s ministrima sudjeluje na svečanosti otvorenja Stonske obilaznice, a prošetali su i preko mosta Ston dugog 485 metara. Obilaznicu još čine dva tunela duga po 1.300 metara i dva podvožnjaka.

Plenković je zahvalio svima koji su sudjelovali na ovom strateškom projektu.

- Nadam se da su u Stonu svi sretni, bit će im lakši i jednostavniji život te bolja i brža povezanost s ostatkom Hrvatske. Ovaj smo projekt kvalitetno zaključili. Velika je čast voditi Vladu u vremenu kada spajamo Hrvatsku Pelješkim mostom, jer to ostaje zauvijek - rekao je Plenković.

- Čitav niz veliki projekata koji mijenjaju Hrvatsku na bolje - dodao je je.

- Ovime je osnažen međunarodni položaj Hrvatske, veliki je to iskorak koji je jug Hrvatske dugo čekao. Zaista je lijepo biti danas ovdje kada otvaramo zadnju dionicu, 4. fazu projekta - kaže.

Komentirao je i ostavku šefice Uskoka te rekao da je glavna državna odvjetnica Hrvoj Šipek upoznala ministra pravosuđa o okolnostima ove ostavke, te ga je ministar upoznao s ovim slučajem,

- Ja ću razgovarati s Hrvoj Šipek - rekao je i dodao. "To je interna stvar DORH-a i oni su ti koji moraju to pojasniti javnosti"

Dionica Stonske obilaznice projektirana je kako bi se izbjegle gužve na lokalnim cestama. Puštanjem u promet zaokružit će se cijeli projekt cestovne povezanosti južne Dalmacije u sklopu kojeg je prošle godine pušten u promet Pelješki most.

Dionica je po kilometraži iznimno kratka, no bila je teška za izgradnju - trebalo je prokopati dva velika tunela, a između njih napraviti most. Na trasi se nalaze tuneli Polakovica (1265 m) i Supava (1320 m) te most Ston (485 m).

Osim premijera i ministra Butkovića, na svečanosti će biti i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek

