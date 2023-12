ZAGREB - U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" počelo je drive in testiranje na hripavac (pertusis) i COVID-19. Na PCR testiranje se može doći automobilom ili pješice, no iz Zavoda mole pacijente da na testiranje, ako su u mogućnosti, dolaze automobilom, pri čemu se obrisak uzima bez izlaska pacijenta iz vozila. Od jutra se stvaraju gužve. - Red je sve do kraja ulice - doznajemo s terena.