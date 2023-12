VIDEO Počelo je! Pogledajte kako bager ruši bespravnu vilu Frane Barbarića u hvarskoj uvali

HVAR - Bivši šef HEP-a Frane Barbarić ostaje bez bespravne vile. Danas je, kako doznajemo s terena, počelo rušenje. Podsjetimo, on je, nakon što je Općinsko državno odvjetništvo podignulo optužnicu, odlučio sam, o svom trošku, srušiti vilu koju je izgradio na poljoprivrednom zemljištu, odnosno području od posebnog državnog interesa. Na tome mjestu, u zaštićenoj zoni, već je postojala stara kuća koja je legalizirana, no Barbarić je na njezinu mjestu odlučio napraviti potpuno novu, u vrlo sličnim gabaritima, ali potpuno drukčijeg vizuala. Napravio je Barbarić i pomoćnu kamenu kuću na južnoj strani posjeda, dok je ispred same kuće izgrađen i bazen koji se, poput ostalih objekata, također treba ukloniti.