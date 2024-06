VIDEO: MODRULJI NA JADRANU

'A, di im je mama?' Snimili male morske pse u plićaku na Hvaru. Turisti su u panici vikali 'shark' PAKLENI OTOCI, HVAR Ovdje je nezgodno ući u more pa se ljudi obično kupaju s lijeve i desne strane od tog dijela gdje su se našli morski psi. Vjerujem da se radi o modrulju, bio je jedan manji i jedan veći. Trudio sam se da uhvatim dobru snimku, za 130 eura sam skoro riskirao život svoji i skočio u more s njima. Ja sam stajao tu, pričao na mobitel i gledam dolaze njih dva put mene. Nisam mogao vjerovati. Uplašio sam se kao da vojska dolazi, a ne morski psi. Odmah sam izvadio mobitel i snimao, ostali ljudi su počeli vikati: 'Shark, shark', ja sam im govorio: 'Dobro je. It's OK! Calm down!' - kazao je čitatelj koji je snimio nevjerojatan prizor.

